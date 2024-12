Entrenador cubano Carlos Rafael Gil: “Mucho trabajo en este 2024, agotado pero feliz”

Vídeos relacionados:

Después de haber sido expulsados injustamente como entrenadores principales de los seleccionados cubanos de gimnasia artística, Carlos Rafael Gil y Yareimi Vázquez han catapultado a planos estelares a su hermoso deporte en Panamá.

Con la mirada fija en un futuro aún más promisorio, la pareja disfruta los éxitos junto a su familia. Este año 2024, olímpico, resultó grande para la gimnástica panameña, al punto de que Carlos Rafael ha sido nominado como el “Mejor entrenador de Latinoamérica” por la revista Gimnasia Latina.

Sí, en efecto. Ha sido un año bien largo, cargado de mucho trabajo, pero de constantes resultados; agotado, pero feliz por todo lo logrado y motivado por todo lo que se viene.

Y, por supuesto, París fue una gran experiencia: primera vez que una gimnasta de Panamá clasificaba por derecho propio a unos Juegos Olímpicos.

París... ¡Te pudiera decir tantas cosas, pero es bien difícil expresar lo sentido y lo que significa para mí! Feliz por mí, feliz por mis gimnastas, feliz por haber ayudado a Hillary Heron a cumplir su sueño.

Hillary quedó en el lugar 14 en caballo de salto y realizó el elemento “Biles” en el piso, que sólo lo han ejecutado la propia Simone Biles y mi alumna.

Antes de París, las paradas de las Copas del Mundo fueron un escenario idóneo para que los jueces y el público valoraran el nivel de la gimnasia artística panameña.

Las Copas del Mundo (Egipto, Cottbus, Azerbaiyán y Doha) formaron parte de una etapa de constante crecimiento que ayudó mucho para el desarrollo de las gimnastas y te digo algo: no solo para las tres que participaron en el circuito, sino también para las más pequeñas, pues queda demostrado que podemos estar al más alto nivel y competir de tú a tú con las primeras figuras del planeta.

Karla Navas quedó de primera suplente en el ranking de clasificación olímpica, a un pasito nada más de París. Espero muy buenas cosas de ella para 2025.

Sé que este 2024 pudiste enseñar nuevos elementos en los tapices del mundo

Efectivamente, lo de los elementos nuevos es algo que me motiva mucho, pues me gusta lo nuevo, el desafío, crear... Para cualquier profesional crear algo nuevo siempre será relevante en su carrera y lograr que tus gimnastas inmortalicen su nombre en el deporte con un elemento, pues es algo que llena de satisfacción.

Me mantengo siempre evaluando la posibilidad de hacer cosas diferentes; eso me gusta y me insta a hacer siempre lo mejor. Por el momento, seguimos estudiando la posibilidad de crear algunos más. Hillary ya tiene su nombre en el código, pues logró realizar en suelo un nuevo elemento en el código, que lleva su apellido, “The Heron”.

Háblame de tus principales figuras, que tras este 2024 ya son conocidas en el universo gimnástico, algo muy importante a la hora de ser evaluadas.

Hillary Heron, Karla Navas y Lana Herrera siguen liderando el grupo. Las tres han logrado resultados relevantes en Copas del Mundo, Juegos Panamericanos, Sudamericanos y Centroamericanos.

Pero no es solo el equipo mayor; tanto tú como Yareimi han trabajado en la reserva, entiéndase selecciones juveniles y pre-juveniles.

Por supuesto, sin base no hay superestructura. La escuadra juvenil también tuvo un año repleto de buenos resultados, con Alyiah Lide como principal figura. Ellas lograron ganar el oro por equipos en los Juegos Bolivarianos, donde Alyiah dominó el all around y Ana Lucía Beitía obtuvo el segundo lugar.

Adicional a eso, en el Campeonato Pacific Rim, Alyiah logró subir a lo más alto del podio en todos los aparatos. Junto a esta chica, trabajamos con dos muchachas muy talentosas, Ana Gabriela Gutiérrez y Susan Madera, con un tremendo potencial que nos permite soñar en grande.

El próximo ciclo olímpico, para el cual estamos trabajando desde hace unos meses, puede ser maravilloso para la gimnasia panameña. Grandes sorpresas pueden llegar; Yare y yo tenemos las expectativas muy altas.

¿Feliz con la familia reunida en tu nueva casita en Panamá?

Sí. Tener a mis padres aquí me da tranquilidad; es una preocupación menos, pues estando en Cuba es difícil no estar preocupado por ellos. Mi hijita creciendo, es el motor que me impulsa. Junto a Yareimi tenemos una muy buena vida.

Dime de la academia, ¿se parece a la que tenían cuando empezaron en 2021?

La academia, creciendo; siempre apostando al alto rendimiento y al desarrollo de la gimnasia como estilo de vida y herramienta de superación y formación para niñas y adolescentes. El apoyo de la Federación Panameña y el Comité Olímpico es algo que se mantiene y se agradece pues es muy gratificante saber que apoyan todo el esfuerzo que se está realizando.

¿Qué les depara 2025 en cuanto al espectro competitivo?

Ando armándolo: Campeonato Panamericano en Panamá en junio y Mundial en Jakarta, Indonesia, en octubre, lo más importante. También, segundos Juegos Panamericanos Juveniles en agosto en Paraguay.

¿Tristeza por no haber podido hacer ese gran trabajo en Cuba?, aunque en el tiempo que estuvieron hicieron aportes significativos tanto tú como Yareimi…

Tristeza ninguna. Ya esa página quedó cerrada. No hay espacio para la tristeza ni pensamientos negativos. Le deseo a todo el pueblo cubano y a sus gimnastas un gran futuro, que puedan desarrollarse y avanzar. ¡No guardo rencor en mi corazón! Me siento feliz, aunque todavía tengo mucho trabajo que hacer.