Adoptar mascotas en EE.UU.: Emotiva historia de un latino que visitó un refugio de animales en Orlando

En un video que ya supera los 30,000 likes y ha generado cientos de comentarios, el creador de contenido Roberto Alfonzo (@robertoalfonzov) documentó su visita al refugio Orange County Animal Services, en Orlando, Florida, para explicar cómo adoptar mascotas en Estados Unidos. Entre emoción y nostalgia, Roberto mostró cada detalle del proceso, desde el registro inicial hasta la posibilidad de interactuar con los animales antes de elegir uno.

“Primero te registras y luego sigues un camino de huellas que te lleva a donde están todos los animales”, explicó mientras mostraba las instalaciones. “Había demasiados perritos, y aunque estaban bien cuidados, muchos tenían caras de tristeza… Verlos así me daba ternura y a la vez me partía el corazón”. En su recorrido, también visitó la zona de gatos, donde destacó que algunos ya habían sido adoptados. “Había gatos grandes, gorditos, y otros más pequeños; muchos se mostraban cariñosos, pero algunos parecían mirarme con cara de odio. Aun así, no podía dejar de pensar en por qué estaban ahí”.

Roberto mencionó que los costos de adopción oscilan entre $10 y $80, lo que incluye vacunas, esterilización y cuidados básicos. Durante el video, confesó haberse encariñado con un perro llamado Tombo, de dos años, al que describió como “el protagonista” del día. “Me enamoré de este perrito, conecté tanto con él que casi me pongo a llorar”, admitió.

El video provocó una ola de reacciones entre los seguidores, muchos de los cuales compartieron sus propias experiencias. “Yo adopté un viejito, son los que menos buscan, pero se lo merecen todo”, comentó un usuario; otro añadió: “Provoca llevárselos a todos, no puedo con esas caritas de tristeza”. Algunos expresaron dudas sobre el proceso: “¿Qué requisitos piden? ¿Es complicado adoptar?”, preguntó una persona. Otro afirmó: “Yo intenté adoptar, pero nunca me aprobaron”.

Entre las experiencias personales, una usuaria escribió: “Adopté en este refugio a mi pitbull hace dos años; llegó triste, pero ahora es la alegría de mi casa”. Alguien más comentó: “Fui una vez y lloré una semana recordando sus caritas”. También surgieron cuestionamientos sobre los costos: “Se supone que adoptar no debería costar nada, ¿por qué cobran?”, a lo que varios usuarios respondieron explicando que la contribución es para mantener el refugio y cubrir los gastos médicos de los animales.

A pesar de la mezcla de emociones, el mensaje de Roberto fue claro: “Adopten, no compren”. Este llamado resonó con varios seguidores, quienes agradecieron su iniciativa: “Gracias por promover la adopción. Ojalá más personas se animen a darle un hogar a estos angelitos”, escribió un usuario. Otro concluyó: “Lo que hiciste es hermoso. Estos animales solo necesitan amor, y tú has ayudado a darles visibilidad”.

