Un conmovedor video se ha hecho viral en TikTok, mostrando el emocionante momento en que un niño cubano recibe su carta de residencia estadounidense. El pequeño, visiblemente emocionado, va al buzón a recoger el sobre que certifica su nuevo estatus migratorio.

La escena fue grabada por su hermana, quien acompañó el video con el mensaje: "Qué emoción tata, ya gracias a Dios eres residente en este país. Ahora sí vas a poder ir a Cuba, como tanto querías. El tiempo de Dios es perfecto."

En el video compartido por la usuaria @karinaalvarado2003, el niño está hablando por videollamada con madre, quien aún permanece en Cuba. Esta realidad migratoria, marcada por la separación familiar, resuena profundamente entre muchos cubanos.

Los comentarios reflejan una avalancha de apoyo y empatía. Algunos usuarios destacaron la importancia de comprender el sentimiento de un niño que anhela ver a su madre. Por ejemplo, una usuaria expresó: "Caballero, me quedo fría con algunos comentarios. ¡Es un niño! Tiene a su mami en Cuba, ¿cómo pretenden que no quiera ir? Yo soy residente y no voy a Cuba, pero no se puede comparar un niño con un adulto."

"Solo nosotros los cubanos sabemos cuánta felicidad nos da recibir la residencia; detrás de ella está el reencuentro con todos los seres amados que dejamos en Cuba", dijo otra usuaria.

Este tipo de videos resalta una de las realidades más duras de la emigración cubana: la separación familiar y el deseo inquebrantable de volver a abrazar a los seres queridos que quedaron atrás. También demuestra cómo, para muchos, la residencia no solo es un estatus legal, sino una puerta abierta hacia la reunificación familiar.

La historia del niño es una pequeña pero poderosa muestra de la esperanza y la resiliencia de los cubanos, quienes buscan una vida mejor sin olvidar sus raíces ni a sus familias en la isla.

Preguntas frecuentes sobre la reunificación familiar de cubanos en el extranjero