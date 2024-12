Una peculiar escena captada en Estados Unidos ha desatado comentarios y risas en redes sociales. Una cubana grabó a otra mientras secaba sus tenis apoyándolas sobre el capó de un auto, justo frente a una lavandería, un gesto más común en las calles de Cuba que en territorio estadounidense...

En el video, compartido por @helengonzalez808 en TikTok, se escucha a la mujer que graba, claramente sorprendida, decir: "Tú estás en Los Estados Unidos, ¿qué haces haciendo la tendedera esa en pleno 'laundry'? En serio, ¿me vas a hacer eso en pleno Estados Unidos? Mira los carros pasando y tú estás en una cuartería. No está jugando, mira. Ella no está jugando. Ella tendió sus zapatos ahí. No chica, no. Ya esto es demasiado ya."

La curiosa escena generó reacciones encontradas en los comentarios de los usuarios, mostrando diferentes perspectivas sobre la situación. Algunos criticaron este tipo de comportamiento por considerar que perpetúa costumbres inapropiadas fuera de Cuba: "Yo no veo la gracia, de verdad. Los cubanos queremos imponer las mismas cosas de Cuba en un país que no es el nuestro."

Por otro lado, hubo quienes tomaron el episodio con humor y se identificaron con la protagonista del video: "Yo lo hice y mi esposo casi se muere cuando me vio, pero ahí se van secando en lo que termine el lavado" o "Si los seca con la secadora el calor los rompe. Yo hago lo mismo, pero en las ventanas."

La protagonista del video también salió al paso de los comentarios, justificando su improvisado tendedero: "Oye vieja, déjame ser feliz tendiendo mis zapatos. Ellos se tienen que secar porque tengo que salir esta noche" o "Que no se diga que nosotras somos cubanas y eso nunca se nos va de la sangre".

Este tipo de anécdotas reflejan cómo algunas costumbres y prácticas cotidianas de la isla se mantienen vivas en el exilio, provocando tanto risas como debates entre los propios cubanos.

