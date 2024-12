Amanece muerto un anciano en plena calle en La Habana

Vídeos relacionados:

Un anciano que solía pedir limosnas en el municipio Regla, en La Habana, fue encontrado muerto en la mañana de este lunes en la acera.

Imágenes compartidas en el grupo de Facebook "Crímenes en Cuba" mostró al adulto mayor como sentado en un muro junto a lo que parecían ser sus pertenencias.

La cita fuente precisó que para el traslado del cadáver no había carros fúnebres y tuvo que ser trasladado al parecer en un triciclo.

En las dos fotos difundidas se ve a un policía, una patrulla y vecinos de la zona.

Captura de Facebook/Crímenes en Cuba

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el lamentable hallazgo, que confirma una vez más el estado de indefensión en que subsisten muchos ancianos en Cuba.

La muerte del anciano en condiciones de abandono generó una avalancha de reacciones en redes sociales

"Qué triste la vida de los ancianos en este país"; "Que en paz descanse, otra víctima de un gobierno fallido que no es capaz de cuidar a su gente"; "Pobre nuestra Cuba. Dios sabe cuánto trabajó en su vida ese anciano para morir en la calle en total abandono, quizás hasta de una hipoglucemia"; "Qué tristeza los ancianos desvalidos. EPD, no lo conocía y me duele", fueron algunos comentarios.

"Esa es la lamentable realidad de este país maldito. Lo que se avecina es peor que el apocalipsis. He visto profesionales máster pasando hambre... así que podía esperarse esto para ese pobre anciano. Dios lo reciba en lo más alto", sentenció otro internauta.

Ancianos marcados por la crisis

Los ancianos son, sin dudas, uno de los grupos más marcados por la crisis de los últimos años. Cada día es más común encontrar en Cuba a personas mayores que sobreviven pidiendo limosnas, buscando restos de alimentos en la basura e incluso durmiendo en la calle.

La mendicidad se ha incrementado de forma notable en la isla en un contexto marcado por la inflación, la escasez de productos básicos y los bajos salarios y jubilaciones.

En los últimos meses personas con alguna discapacidad mental o física y ancianos sin familia o sin casa deambulan solos o a veces acompañados de una mascota. Se les puede ver tirados sobre cartones viejos en calles, parques, portales y paradas de guaguas de todo el país.

Paralelamente, en redes sociales cada vez más cubanos han hecho notar la gravedad del fenómeno de la mendicidad, especialmente entre personas de la tercera edad, una realidad que durante décadas el régimen aseguró que no se podía encontrar en las calles del país.