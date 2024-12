Una cubana residente en Carolina del Sur visitó Miami recientemente y quedó encantada con la ciudad, especialmente después de encontrar productos cubanos en el supermercado que visitó. “Miami es Miami y lo demás, áreas verdes”, comentó Mabele (@mabeleameliapadil) en el video después de comprar productos que no encuentra en Carolina del Sur. Una frase que suscitó comentarios de otros cubanos que le preguntaron por qué no vive allí si realmente le gusta tanto.

En otro video, Mabele defendió su elección del lugar donde reside. “Mi amor, para nadie es un secreto que el que no vive en Miami es porque no tiene dolaruco. Con tres hijos y con esta vida más o menos que me doy para ahorrar dinero, no se puede vivir en Miami. Pero no porque no quiera, porque ¿A quién no le gusta la ciudad del sol? Estar con su cubaneo, con su gente, hablar el mismo idioma, tener a la mano todos esos productos cubanos ricos, ricos”.

La cubana fue clara y realista en su mensaje: “Si tu pregunta es qué hago viviendo en Carolina, la respuesta es: tratando de hacer dolaruco, salir adelante y ahorrar. A uno le encanta Miami, a todos nos encanta. Pero uno tiene que estar consciente de dónde puede estar y dónde no, porque aquí venimos a salir adelante, no a seguir pasando trabajo. Pero que Miami es Miami y lo demás, áreas verdes, no lo pienso discutir con nadie”.

Sin embargo, su amor por Miami desató un intenso debate en los comentarios. No todos compartieron su visión y muchos defendieron su decisión de mudarse a otros estados en busca de una vida más asequible.

Algunas reacciones a sus declaraciones:

“No, mi vida, disculpa que no piense igual que tú. Pero no todo el mundo quiere vivir en Miami. Yo pasé dos años y medio allí, vine hace cinco meses a Texas y es lo mejor que he hecho en mi vida”.

“Yo vivía en Illinois y, por cosas de la vida, tuve que bajar a la Florida, y todavía no supero haberme mudado”.

“No es cierto, la mayoría de la gente en Miami pasa trabajo y no echa para adelante”.

“Así mismo es. Yo vivo en Miami y aquí la vida es dura, demasiado cara. Próximamente queremos mudarnos a otro estado donde se pueda ahorrar”.

“A mí no me gusta. Ni aunque me digan que me pagan la renta... De visita un fin de semana y listo. Para sentirme como si estuviera en Cuba, mejor no, jejeje”.

“No quiero vivir en Miami y pasarme horas en el tráfico. Cada vez que llegamos a ese tráfico que arrasa, mi esposo me dice: ‘Welcome to Miami City’”.

“Yo vivía en Miami, a mí me encanta, pero me mudé para poder mejorar. Aún no me adapto, ¡loca estoy por irme de nuevo!”.

“Yo vivo en Miami, pero estoy pensando en irme. Todo es muy lindo, pero caro”.

Las opiniones están divididas, pero algo queda claro: Miami sigue siendo un símbolo del cubaneo y del sueño americano, aunque no todos pueden —o quieren— pagar el precio de vivir en la ciudad del sol.

Mabele reafirmó en los comentarios que, aunque le gustaría, su situación económica no le permite vivir allí. “No soy pobre, pero por lo menos a mí, con tres niños, no me alcanza para vivir en Miami en estos momentos”, respondió en un comentario.

