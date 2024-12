Una cubana residente en Carolina del Sur no pudo contener su emoción al visitar Miami y descubrir productos que no se encuentran fácilmente en su estado. Mabele Padilla (@mabeleameliapadil), quien grabó su recorrido por un supermercado Presidente, compartió su experiencia en un video que captó la atención de usuarios en TikTok.

“Vengo visitando un supermarket Presidente, tienda que no hay allá donde yo vivo en Carolina. Vamos a ver qué nos llevamos que no hay allá”, comenta la cubana al inicio del video. Durante su recorrido, mostró una selección de productos típicos cubanos: turrones, torticas, paquetes de frijoles ya empaquetados, jugos de todos los sabores, mermelada de guayaba, manteca de puerco, coquito y hasta morcilla.

"¡Ay, Dios mío, qué cosas más ricas hay aquí!", exclamó emocionada mientras seleccionaba sus compras. Con una gran sonrisa, mostró su "pacotilla" al final del video y comentó: “Lo único que puedo decir es que me encanta la pacotilla de aquí. La mejor compra que he hecho. Me llevé muchas cosas que me hacían falta, cosas que no hay allá”.

La cubana concluyó su video con una frase que muchos cubanos que viven en Miami repiten: “Miami es Miami y lo demás, áreas verdes”.

La publicación recibió comentarios de cubanos residentes en otros estados y países, quienes compartieron su nostalgia por los productos típicos de su tierra. “¿No te fijaste en el precio de la malanga?? Aquí en Houston casi incomparable”, “Por eso y por muchas cosas más, Miami es lo mejor de este país”, “Qué rico los masareal. Soy cubana viviendo en Dominicana y no hay dulces cubanos. Loca estoy por los pasteles de guayaba, ¡cómo los extraño!” o “Miami es Miami”.

Este tipo de videos refleja cómo Miami se convierte en un refugio nostálgico para los cubanos que buscan un pedacito de su tierra en el exilio.

