Un estudio pone en alerta a una treintena de edificios de la costa sur de Florida

Un reciente estudio de la Universidad de Miami (UM) ha revelado que 35 edificios costeros entre Miami Beach y Sunny Isles Beach se están hundiendo a una velocidad de entre 2 y 8 centímetros en los últimos años.

La investigación fue liderada por científicos de la Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas, Atmosféricas y de la Tierra de la UM y publicada en la revista Earth and Space Science.

Hallazgos del estudio

El estudio, que utilizó radares satelitales para medir el desplazamiento, analizó el período comprendido entre 2016 y 2023.

Los científicos monitorearon elementos fijos de los edificios como balcones, unidades de aire acondicionado en los techos y pasarelas.

La tecnología satelital permite detectar "desplazamientos en escala de milímetros", lo que facilita un análisis preciso del fenómeno.

Los edificios en Sunny Isles Beach registraron los hundimientos más significativos, seguidos por los de Surfside.

Este último fue escenario del trágico colapso del edificio de apartamentos Champlain Towers South en 2021, que dejó casi 100 personas fallecidas.

El estudio aclara que en Surfside no se detectaron señales de desplazamiento previas al colapso, lo que sugiere que el hundimiento no fue la causa del derrumbe.

“El descubrimiento de la extensión de los focos de hundimiento a lo largo de la costa del sur de la Florida fue inesperado. El estudio resalta la necesidad de monitoreo constante y un entendimiento más profundo de las implicaciones a largo plazo para estas estructuras”, apuntó Farzaneh Aziz Zanjani, quien encabezó la investigación.

El profesor Gregor Eberli, coautor del estudio, enfatizó:

“El hundimiento, conocido oficialmente como subsidencia, no es exclusivo del sur de Florida. Por ejemplo, Nueva Orleans, Ciudad de México y Venecia son casos clásicos donde las ciudades enteras se hunden. Comparado con estos ejemplos, esto es relativamente pequeño”.

Causas del fenómeno

El estudio atribuye el hundimiento a varios factores, entre ellos: El desplazamiento de granos en las capas de arena debido al peso de las edificaciones y las vibraciones de la construcción, los flujos diarios de la marea y el posible resquebrajamiento de la piedra caliza bajo la superficie.

Eberli señaló que la piedra caliza en Florida suele ser estable, pero aclaró que la arena siempre tiende a compactarse con el tiempo.

“Las porciones de arena siempre se compactarán un poco con el tiempo. Es un movimiento muy lento, y la integridad estructural no se verá alterada por hundirse un poco”, detalló.

No obstante, destacó que la estabilidad del terreno varía: “La piedra caliza más resistente al sur del área de investigación hace un mejor trabajo sosteniendo edificios pesados que en el terreno más blando hacia el norte”.

Impacto y reacciones

El estudio surge en el contexto de la tragedia de Champlain Towers South, lo que ha impulsado una mayor vigilancia de la infraestructura en el sur de Florida.

Aunque el colapso no estuvo relacionado con la subsidencia, los investigadores advirtieron que las vibraciones causadas por construcciones cercanas en Surfside sí generaron hundimientos en otros edificios.

El alcalde de Surfside, Charles Burkett, manifestó su preocupación y declaró que presentará el estudio en la próxima reunión de la comisión municipal.

Por su parte, Eberli subrayó que, aunque no hay motivo de alarma, el estudio debería promover esfuerzos de monitoreo continuo.

“El estudio debería generar más esfuerzos de monitoreo y otras formas de investigación. No me sorprendió que ocurriera, pero las tasas no son tan grandes”, concluyó.

Aunque los datos no representan una amenaza inmediata, los expertos insisten en la necesidad de implementar medidas de monitoreo constante para garantizar la seguridad y estabilidad de estas estructuras en el futuro.

