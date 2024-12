Vinicius Jr. hace historia: gana el premio “The Best” al mejor futbolista del planeta

La ausencia de Kylian Mbappé en el mejor once del año de la FIFA sorprendió a muchos, ya que es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Aunque su desempeño en la Eurocopa y su presentación con el Real Madrid fueron destacados, no fue suficiente para ser incluido en el once ideal, lo que generó debate entre los fanáticos y expertos del fútbol.