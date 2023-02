Leo Messi, tras ganar el premio The Best: "Gracias a todos los que lo hicieron posible"

Messi con su esposa Antonella en los The Best FIFA Football Awards

A Lionel Messi continúan lloviéndole los reconocimientos en su carrera como futbolista. El último lo recibió en París, que este lunes se vistió de gala para acoger la ceremonia de los The Best FIFA Football Awards. Una edición en la que premiaron al argentino con su segundo The Best.

El argentino se encuentra atravesando un gran momento de su vida tras haber ganado la Copa del Mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, que se celebró a finales de 2022. Un triunfo que fue clave para que recibiese el Premio The Best en la Sala Pleyel de la capital francesa, donde tuvo lugar la séptima edición de estos galardones.

Con el premio posó para sus redes sociales, donde recogió algunos momentos de esta noche tan especial que vivió junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, que estuvo a su lado apoyándolo.

"Gracias a todos los que hicieron posible que ganara este premio. A todos los de la @afaseleccion, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros… Y felicidades a todas las ganadoras y ganadores de los @fifa The Best, especialmente a @lioscaloni y a @emi_martinez26 que tanto merecieron sus premios también. Un abrazo a todos, ¡¡¡nos vemos pronto!!!", escribió el astro argentino.

Su post supera en Instagram los 15 millones de likes. Una impresionante cifra que dista de los 75 millones que logró con la foto que subió tras ganar el Mundial de Fútbol, convirtiéndose en la imagen con más 'me gusta' de toda la historia de Instagram.

La esposa de Messi, que cumplió 35 años hace tan solo unos días, le felicitó públicamente por este galardón. "Felicitaciones amor. Estamos muy orgullosos de vos", escribió Antonela Roccuzzo, que para la ocasión lució un espectacular diseño negro de Dolce & Gabbana que le sentaba como un guante.

