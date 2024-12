"Casi se me incendia la casa": Cubana en EE.UU. alerta sobre el peligro de no limpiar las secadoras

Una cubana en EE.UU. estuvo a punto de llevarse un gran susto en casa cuando descubrió lo que realmente estaba pasando con su secadora. Todo empezó cuando el aparato dejó de secar bien la ropa y comenzó a desprender un olor extraño, algo que parecía solo una falla técnica pero que terminó siendo un problema mucho más serio.

Zuny Sánchez, conocida en redes como @zuny_sanchez, decidió llamar a un técnico después de notar que, por más que intentaba, su secadora no hacía su trabajo. La sorpresa llegó cuando el especialista desmontó el aparato y reveló el peligro: “Casi se quema todo esto, estaba lleno de pelusa acumulada en el conducto”, contó Zuny en un video compartido con sus seguidores.

En su relato, Zuny explicó que no tenía idea de que este tipo de mantenimiento era necesario: “Me dijo que hay que limpiar esos conductos cada año, porque se acumula todo lo que sube por el filtro de la secadora”. Al ver la cantidad de residuos que salían, Zuny no dudó en compartir la experiencia para que otros evitaran un accidente similar: “Ojalá y nadie pase por esto. Yo sentí olor a quemado y paré a tiempo”.

La advertencia rápidamente llamó la atención de muchos, y las reacciones no se hicieron esperar. Una usuaria contó su experiencia más trágica: “La semana pasada se me incendió la casa por la misma razón. Perdimos todo, incluyendo a una perrita”, mientras otra confesó: “Tengo años con la secadora y nunca la he limpiado. Ya me dio miedo, lo haré mañana mismo”.

Otros aprovecharon para dar consejos: “El filtro se limpia con cada carga de ropa”; “Yo uso una aspiradora para el conducto y así no se acumula tanto”. Pero no faltaron quienes bromearon con la situación: “Vi el video bien preocupada y ni secadora tengo”; “Mi secadora es el sol, no corro peligro”.

Si tienes secadora en casa, toma nota: además de limpiar el filtro después de cada uso, es fundamental revisar el conducto de ventilación al menos una vez al año. Un pequeño descuido puede convertirse en un problema más grande. Y tú, ¿sabías que esto podía pasar?

