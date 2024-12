Polémica en Ciego de Ávila: conductor se niega a ayudar a niño que quedó inconsciente tras accidente de tránsito

Vídeos relacionados:

Un chofer se negó a auxiliar a un niño que tuvo un accidente de tránsito y quedó inconsciente en la calle.

El hecho ocurrió frente a la escuela de arte Ñola Sahig Sainz, en Ciego de Ávila, donde un niño de 10 años sufrió un accidente en la bicicleta con su papá y perdió el conocimiento por una fuerte contusión craneal.

Según denunció en su muro de Facebook el freelance Guillermo Rodríguez Sánchez, las maestras del centro, otros alumnos y varios transeúntes pararon un carro para que llevara el menor al hospital, pero el conductor se negó.

Captura de Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

A pesar de las súplicas, de rogarle que al menos lo trasladara hasta el policlínico más cercano, el chofer mantuvo su actitud, arrancó y se fue, mientras el niño quedaba en la calle sin conocimiento.

"Bueno, socio, un padre hizo una foto de tu carro, y la pongo aquí para que sientas el rigor de la vergüenza pública. Ahh, y se te está buscando para acusarte de oficio, hay muchísimos testigos de lo que hiciste", expresó Rodríguez Sánchez, dirigiéndose al conductor.

Facebook / Guillermo Rodríguez Sánchez

Por último, el autor del post reveló que el menor accidentado se encuentra ingresado bajo cuidados; está bien, dentro de lo que cabe, aunque con una preocupante contusión en el cráneo.

La noticia generó multitud de críticas entre los internautas, aunque también hay algunos que aseguran que en este tipo de accidentes, lo recomendable es no mover al herido y esperar una ambulancia.

"Lo que hizo ese chofer está debidamente tipificado en el código penal como delito de abandono de menores o desvalidos, con esa matrícula estoy casi segura que aparece, claro siempre y cuando haya intención de la policía de buscarlo", afirmó una abogada camagüeyana.

"Lamentablemente no todos están dispuestos a ayudar al prójimo. Me imagino que piensan que nunca van a necesitar de nada ni nadie. ¡Error!, porque en esta vida todos en algún momento caemos y no voy a decir que es karma, yo lo llamo justicia divina, y mucho más cuando se trata de un inocente...", señaló una madre.

Una periodista estuvo en desacuerdo y recordó que quienes sufren traumatismos craneales no se mueven sin asistencia médica o paramédica, porque ello puede poner en peligro su vida o comprometer su recuperación.

"Este post no tendría cabida en un país con ambulancias o con libertad de expresión para protestar contra los que tienen al país sin ambulancias", subrayó.

Con ella coincidió un joven que aseguró que fuera de Cuba se recomienda esperar a los paramédicos porque las personas que no saben dar primeros auxilios, aun queriendo ayudar, pueden empeorar el daño.

"A qué punto ha llegado la sociedad cubana que repudian a una persona privada por no funcionar de ambulancia cuando los hospitales tampoco tienen y nadie dice nada. Eso de 'negación de auxilio' solo existe en el comunismo", recalcó.

