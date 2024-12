Unión Eléctrica pronostica apagones por déficit de 1570 MW para este miércoles

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció para este miércoles apagones por déficit de 1570 MW. La cifra, de por sí alta, podría quedarse por debajo, como sucedió el martes, cuando el pronóstico era de una afectación de algo más de 1100 MW y llegó a los 1496 MW a las 6:10 pm.

La causa, según la UNE, fue la no entrada de la unidad 3 de la termoeléctrica Rente y de seis motores en la patana de Melones, y que la demanda fue superior a lo planificado.

Lo más leído hoy:

El servicio estuvo afectado por déficit de capacidad de generación desde las 5:15 am hasta las 2:03 am de este miércoles. Comenzó a afectarse nuevamente a las 5:06 am.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de Artemisa

A las 7:00 am la disponibilidad del del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) era de 1700 MW y la demanda de 2150 MW, con 438 MW afectados por déficit de generación. Al mediodía se estima que la afectación llegue a los 850 MW.

Dos unidades de la termoeléctrica Felton y una de Renté están averiadas. Otros seis bloques de las CTE Mariel, Santa Cruz, Cienfuegos, Nuevitas y Renté reciben mantenimiento.

Además, están fuera de servicio por falta de combustible 60 centrales de generación distribuida, nueve motores en la patana de Melones y otros cinco motores en la patana de Regla, para un total de 558 MW afectados por esta causa.

Las limitaciones en la generación térmica son de 296 MW.

Preguntas Frecuentes sobre los Apagones en Cuba