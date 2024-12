"El que no venga a luchar que se quede allá": Cubana en EE.UU. explota contra los malagradecidos

“Esto no es Cuba”, dijo sin rodeos una cubana residente en Estados Unidos, quien utilizó sus redes para criticar a quienes llegan al país con la idea de que todo les será regalado. En un video directo y sin filtros, la mujer arremetió contra los “malagradecidos” que reciben ayuda y, en vez de aprovecharla, terminan criticando y hablando mal de quienes les tendieron la mano.

“La gente quiere venir con esa idea de que van a venir aquí y le van a regalar ropa, comida, zapatos… No, mi amor, esto aquí no es así. Aquí uno viene a luchar, y el que no venga a luchar, entonces o que se quede allá o que no venga”, expresó de forma contundente.

La creadora, identificada en TikTok como @chinaalexa8, contó su experiencia personal al llegar a Estados Unidos: “A mí me ayudaron y yo estuve 5 meses sin trabajar. No porque no quise, es porque nunca encontré, pero me iba a limpiar casas, me iba a cuidar perros, me iba a recoger mierda en los condominios para que me pagaran”, confesó. Según ella, muchas personas no comprenden lo costoso que es el día a día en Estados Unidos y cómo hay que aportar: “Cuando tú le dices que hay que aportar en la casa, ay, pero fulano quiere que le dé dinero. No, mi amor, hay que pagar muchas cosas aquí del sistema. Tú le estás dando el dinero al sistema, no a mí”.

El video no pasó desapercibido y provocó una avalancha de reacciones en redes. Muchos usuarios aplaudieron sus palabras y se sintieron identificados con su experiencia. “Se tenía que decir y se dijo. Muy cierto todo”, comentó una seguidora, mientras otra persona agregó: “Yo ayudé a dos y ni gracias me dieron, se fueron peleados conmigo”. Otros contaron situaciones parecidas, como alguien que relató: “Mi cuñado estuvo cinco meses en mi casa, dormía hasta la una de la tarde y no quería trabajar”.

También hubo quienes reconocieron la dureza del mensaje, pero defendieron la verdad detrás de sus palabras: “Las cosas como son. Aquí nadie te regala nada, hay que trabajar” y “Por eso no traigo a nadie más. El malo siempre eres tú”, dijeron varios usuarios. Una seguidora respaldó la actitud de @chinaalexa8 y añadió: “Yo pagué desde el primer día todo lo mío. Así es como se hacen las cosas”.

Sin embargo, algunos criticaron el tono en que se expresó, tildándolo de excesivo. “Tienes razón, pero esa forma de decirlo no ayuda”, comentó alguien, mientras otra persona señaló: “El mundo está lleno de ingratos, pero hay formas de decir las cosas”. A pesar de esto, el apoyo fue mayoritario y muchos coincidieron con su mensaje. “Te ayudan y después salen hablando mal de ti. Es la pura verdad” y “Literal, traje a dos y me hicieron la vida un yogur”, fueron otras de las respuestas que recibió el video.

Para @chinaalexa8, lo importante fue enviar un mensaje claro sobre el esfuerzo que exige vivir en Estados Unidos y el respeto que merecen quienes ayudan, sin importar las críticas que pueda recibir por su postura.

