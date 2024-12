El cuento de nunca acabar: Gacelas paralizadas en La Habana por escasez de piezas y combustible

Vídeos relacionados:

El servicio de transporte en La Habana sigue enfrentando graves dificultades debido a la escasez de piezas y combustible, lo que ha dejado fuera de servicio a la mayor parte de las Gacelas, los minibuses encargados de trasladar pasajeros en rutas clave de la ciudad.

En un comunicado emitido recientemente, el perfil de Facebook “Transportación Habana TH” reconoció la situación y pidió a la población mantener la calma y la paciencia, asegurando que se trabaja en medidas para mejorar el servicio.

Sin embargo, el panorama actual no deja muchas esperanzas de una pronta solución. La falta de piezas de repuesto para reparar las Gacelas se suma al crítico déficit de combustible que afecta a todo el sistema de transporte público de la capital cubana.

No obstante, estos problemas no son nuevos pues hace algunos meses, la misma entidad había informado sobre la difícil situación de los minibuses, dejando claro que la crisis del transporte en La Habana persistía y no mejoraría en el corto plazo.

En septiembre, Transportación Habana TH anunció que la mayoría de las Gacelas estaban temporalmente fuera de servicio debido a la inestabilidad en el suministro de combustible, agravando la crisis del transporte público.

Según el comunicado, durante varios días solo se espera que entre dos o tres gacelas pudieran operar en toda la capital, una cifra mínima que evidenciaba la gravedad de la situación.

Además, informaron que no se tenía claridad sobre cuándo se normalizaría el servicio, agudizando la crisis en la transportación de pasajeros en la capital cubana.

Hace apenas una semana, el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, informó sobre las graves dificultades que enfrenta el servicio de microbuses Gacelas, compuesto por 435 vehículos distribuidos en 23 rutas.

El funcionario destacó que solo entre 225 y 228 vehículos estaban operativos, lo que equivale a poco más del 60 % de la flota total.

Rodríguez atribuyó la situación principalmente a la insuficiencia de combustible, ya que los 9,800 litros de diésel asignados diariamente resultan insuficientes para cubrir la demanda.

