Cubana en Carolina del Sur abre debate sobre salarios de enfermeras en EE.UU.

Katerin Díaz, una enfermera cubana radicada en Carolina del Sur, puso sobre la mesa un tema que muchos en el sector salud piensan pero no siempre dicen: los salarios no compensan el esfuerzo, el estrés y la responsabilidad de su trabajo. “En Carolina del Sur, estamos entre 30 y 35 la hora. Si trabajas de noche o los fines de semana, ganas un poco más. Pero a veces pienso, wow, no ganamos suficiente para lo que vivimos cada día”, contó en su video de TikTok que ha encendido el debate.

Katerin detalló cómo, en su día a día, puede tener hasta cinco pacientes inestables, cada uno con enfermedades distintas, mientras enfrenta un nivel de estrés constante y una jornada llena de incertidumbres. “Cada día es una sorpresa llegar al hospital, es una cajita de sorpresas. Es difícil, es un reto”, confesó la enfermera, quien trabaja en unidades de med-surg y telemetría, donde las emergencias son el pan de cada día.

El video de @katerindiazdelgad ha provocado cientos de comentarios donde otros profesionales de la salud compartieron sus experiencias en diferentes estados. Una usuaria contó que su esposo, enfermero pediátrico, gana 44 dólares la hora, pero atiende a 27 pacientes entre solo dos enfermeros, lo que lo tiene al borde del colapso. Otros destacaron que, en Texas, un recién graduado puede empezar ganando 50 dólares la hora, mientras en estados como Puerto Rico los sueldos apenas llegan a 15 dólares.

“En Florida empiezas entre 30 y 35, y aún en ICU”, comentó otra usuaria, mientras que alguien más añadió: “New Jersey, 46.50 la hora para recién graduados”. Sin embargo, la queja principal no es solo el salario, sino las condiciones de trabajo. “Nos cargan con demasiados pacientes y demasiada documentación. Es abusivo”, dijo una asistente de enfermería (CNA).

Aunque algunos usuarios señalaron que el sueldo parece “bueno” al calcularlo semanal o mensualmente, Katerin respondió: “Es que el peso del trabajo es muchísimo. No sabes lo que es hasta que estás ahí”. Otros coincidieron en que muchas veces, el amor a la profesión es lo que mantiene a los trabajadores del sector salud. “La medicina y la educación se estudian por vocación”, afirmó una usuaria.

En medio del debate, también salieron opciones alternativas para quienes buscan mejorar sus ingresos. Desde trabajar con agencias de enfermería, hasta especializarse en áreas como nurse practitioners (NP), donde los sueldos superan los 70 dólares por hora. “Yo empecé ganando 37 y hoy gano 68 como NP”, comentó alguien más.

Katerin cerró invitando a otros a compartir cuánto ganan en sus estados, resaltando que los salarios deberían ser más justos. Mientras tanto, el video ha dejado claro algo: el debate sobre la paga en el sector salud apenas comienza.

