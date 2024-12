Mireddys González habla tras enfrentar a Daddy Yankee en la corte y recibe una avalancha de críticas

Vídeos relacionados:

La primera audiencia de la demanda de Daddy Yankee a Mireddys González tuvo lugar el viernes en Puerto Rico; la todavía esposa del reguetonero se ha mantenido muy reservada y no ha ofrecido declaraciones públicas.

Tras presentarse en la corte, Mirredys habló finalmente sobre la situación que está atravesando y lo hizo en su perfil en Instagram.

“El proceso que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte. Porque tú mi papito Dios tienes la última palabra no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú papito Dios estás conmigo”, escribió Mireddys en la publicación.

Sus palabras, sin embargo, no fueron bien recibidas por los internautas que le lanzaron una avalancha de críticas en los comentarios.

“Que Dios te perdone por fallarle a la persona que estuvo contigo tantos años”; “¿Si no fuera por él dónde estuviera? Malagradecida es lo que es Daddy Yankee ha trabajdo duro para llegar a donde esta”; “Rodillas ante Dios, se gana más, pida disculpas públicas y acepte que la embarró y perdónate a ti misma, que el perdón es lo único que libera”; “Ahora se arreguinda de Dios pero para sacar los millones se arreguindó del diablo”; “Dios no tiene nada que ver con esos 100 palos verdes que te quisiste llevar sin permiso”; “Nunca lo quisiste o por lo menos con la acción que tuviste lo dijo todo. ¡Qué mal le pagaste a un hombre que estuvo más de 28 años a tu lado! A tu papito Dios no le debe gustar lo que hiciste, no te escudes en una religión que no prácticas cristianamente”.

En la primera audiencia de la demanda el cantante y Mireddys llegaron a un acuerdo, el cual establece que Daddy Yankee regresará a la presidencia de las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records, y estipula que $75 millones en las cuentas de las empresas serán intocables. El resto del dinero se podrá utilizar, pero cualquier transacción de más de 100 mil dólares necesitará aprobación de ambas partes.

