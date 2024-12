¿No se salvará la Nochebuena? Baja el déficit, pero persisten los apagones este domingo en Cuba

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció apagones para este domingo por un déficit un poco más bajo que el de los últimos días, aunque no es la más baja de la semana.

Después de un sábado en que la afectación por déficit de generación alcanzó los 1476 MW -el pronóstico había sido de 1,490 MW-, para esta jornada se estima que la afectación en el horario pico sea de 1203 MW.

El día anterior falló el servicio desde las 5:10 am hasta las 11:20 pm, pero se comenzó a afectar nuevamente a las 6:18 am de esta mañana por altas transferencias hacía la zona centro-oriental. Menos de una hora después, justo a las 7:23 am, se comenzó a afectar por déficit.

De acuerdo con el parte de la UNE, a las 7:00 am había 330 MW afectados por déficit de generación. Para el mediodía se estima que la afectación alcance los 700 MW, con mayor incidencia en la zona centro oriental por altas transferencia de energía hacia esa zona.

Hay tres unidades de las termoeléctricas Felton y Renté averiadas. Otros cinco bloques de las CTE Mariel, Santa Cruz, Cienfuegos y Renté continúan en mantenimiento.

Además, están fuera de servicio por falta de combustible 86 centrales de generación distribuida, la CDE Mariel y opera limitada la unidad 1 de la termoeléctrica Felton, para garantizar el empate con su próximo suministro. En total, son 703 MW afectados por esta causa, más que los 692 MW del sábado.

Las limitaciones en la generación térmica son de 257 MW.

