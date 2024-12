"No todo lo que uno escucha es verdad": Cubana revela uno de sus temores al mudarse a Missouri y la lección que aprendió

Superar el miedo a lo desconocido no es tarea fácil, especialmente cuando implica enfrentarte a un entorno completamente diferente al que estás acostumbrado. Esa fue la experiencia de Daiana Díaz, una cubana que, después de años en Estados Unidos, decidió mudarse a Missouri y trabajar por primera vez con compañeros completamente estadounidenses.

Daiana compartió que uno de sus mayores temores era la posibilidad de enfrentarse al desprecio o la discriminación. “Uno escucha tantos cuentos que llegué con miedo a sentir desprecio o discriminación”, explicó en su video. Años atrás, su experiencia laboral había sido diferente: trabajaba en un hotel donde todos eran emigrantes como ella, lo que hacía más sencillo encontrar puntos en común. Ahora, sin dominar el inglés y enfrentándose a un ambiente nuevo, no sabía qué esperar.

Pero su experiencia fue completamente distinta a lo que había imaginado. “En mi trabajo, todos son americanos, y aunque al principio parecíamos de mundos diferentes, ellos buscaron la manera de que nos quedáramos ahí”, relató. Daiana se sorprendió del interés genuino de sus colegas, quienes apreciaron su alegría, ingenio y la esencia cubana que siempre lleva consigo. “Ser cubano es un orgullo, es llevar música en el corazón y demostrar amor incluso en los momentos más duros”, comentó emocionada.

El video de Daiana (@daianadiaz2107) se volvió un espacio para que otros usuarios compartieran experiencias similares. Una seguidora escribió: “Qué bueno escuchar tu historia, mañana empiezo a trabajar con puros gringos y tenía miedo, pero esto me anima”. Otro relato destacó la empatía de los americanos: “Mi cliente compró un traductor para no ponerme en aprietos. Lloré porque quiere que me sienta bien”.

Aunque algunos compartieron temores sobre el idioma o posibles choques culturales, Daiana dejó claro que lo importante es mostrarse con orgullo, demostrar esfuerzo y ser auténticos. Su mensaje final fue optimista: “El cubano donde quiera que llega pone alegría y demuestra tanto amor”.

