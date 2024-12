Emotivo video muestra a niña cubana Amanda dando sus primeros pasitos

La pequeña niña cubana Amanda Lemus Ortiz, cuya historia ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de Cuba, dio sus primeros pasos este domingo.

Un emotivo video compartido en Facebook por la activista Yamilka Laffita (Lara Crofs) muestra el momento en que, en presencia de su papá Enmanuel Lemus, que la animaba, la menor dio unos pasitos encima de la cama del hospital donde se recupera de su cuarta cirugía desde que arribó a España en marzo de este año.

"Cuando conocí a Mila Ortiz, la segunda vez que la vi me tomé el atrevimiento de preguntarle por qué la niña no hablaba ni caminaba. Me explicó que eso era algo que los médicos cubanos ya no contemplaban que sucediera, por el enorme deterioro al que la niña estaba expuesta, debido, claro está a su dolencia. Me dijo que era algo que tal vez jamás sucediera", detalló Laffita.

"Espero que todos esos médicos hoy vean este video y vean que cuando se quiere, se puede", añadió Lara, quien ha sido testigo cercano de la evolución de Amanda y la considera "una ahijada" que la vida le regaló y de la que dice que le da "muchas fuerzas".

"No imaginan lo que fue no poder mirarle a los ojos la primera vez que la vi porque tenía miedo de romperme allí mismo. Hoy, acompañar su enorme evolución es algo indescriptible", subrayó emocionada la activista, quien indicó que la gratitud de la familia hacia quienes han apoyado este camino es inmensa.

Un agradecimiento especial está dirigido a los médicos españoles, cuya dedicación y compromiso no han flaqueado en ningún momento.

"Gracias, muchas gracias a todos los que de una forma u otra hicieron posible que esto sucediera", concluyó.

En otra publicación del domingo, Lara dijo que Amanda había seguido recuperándose "a todo tren", que come, está activa y tal vez pueda tener un pase médico de fin de año

Amanda se ha convertido en un símbolo de lucha y resiliencia en medio de un complejo escenario de salud en Cuba.

Su situación movilizó a comunidades dentro y fuera del país, que se unieron para ofrecer apoyo y solidaridad. A lo largo de los últimos meses, su historia ha sido un recordatorio de la importancia de la cooperación y el respaldo mutuo en tiempos difíciles.

Desde los retos iniciales de su tratamiento hasta las recientes señales de mejoría, el progreso de Amanda ha sido seguido de cerca por miles de personas que han encontrado en su historia una razón para creer en el poder de la solidaridad.

El traslado de Amanda a España fue motivado originalmente por una enfermedad hepática grave que requería un trasplante de hígado urgente, una operación que no podía realizarse en Cuba debido a la falta de recursos médicos especializados, a pesar de contar con un donante, en este caso su padre.

La gravedad de su condición y la necesidad de un tratamiento avanzado impulsaron a familiares, amigos y organizaciones a gestionar su traslado, lo que incluyó una intensa campaña de recaudación de fondos y una gran movilización en redes sociales.

Sin embargo, una reciente y grave infección originó el último ingreso hospitalario de la pequeña cuyo estado de salud se resintió debido a esta complicación común en pacientes trasplantados debido a la inmunosupresión necesaria para evitar el rechazo del órgano.

Esta condición complicó su estado de salud y requirió cuidados intensivos para estabilizarla, lo que generó preocupación entre sus allegados y la comunidad que sigue de cerca su recuperación.