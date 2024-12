Actualizan sobre estado de salud de la niña Amanda

Vídeos relacionados:

La niña cubana Amanda Lemus Ortiz, que fue sometida a una intervención quirúrgica este lunes en un hospital de Madrid para colocarle un stent en la vía biliar, salió bien de la operación, según actualizó hace algunas horas en sus redes la activista Yamilka Laffita (Lara Crofs).

“Ya salió del salón. Todo bien, gracias a Dios. Todavía la están preparando. Aún no la he visto, pero los médicos me dijeron que todo había salido bien. Se demoraron mucho porque fue complejo pero ya está puesto el stent. La cirugía bastante grande pero nada, ahora a esperar recuperación”, refirió Laffita en redes citando un mensaje textual de Mila, la madre de la menor.

En otra publicación posterior, la activista compartió una foto de la niña en la sala de recuperación del centro hospitalario, al tiempo que se mostró admirada de la fuerza de Amanda, que ha transitado un duro camino hasta aquí.



"Hoy Yordy Battle me decía que Dios tenía un propósito muy grande para Amanda, me gusta creer que así es. ¡Qué fuerte eres, niña bella de ojos infinitos! Acá seguimos enviándote todo lo bueno de este mundo. Un beso grande de parte de esta comunidad", escribió Lara Crofs.

Hasta el cierre de esta nota, no hay nuevas actualizaciones sobre la condición clínica de la menor.

Amanda, que fue sometida a un trasplante de hígado en España en marzo, tuvo que ser ingresada nuevamente el pasado 27 de noviembre.

Llevaba días con picazón, lo cual llegó a incluso a causarle problemas cuando dormía. Al llevarla al hospital, le hicieron una ecografía de urgencia y detectaron que la vía biliar se le estaba dilatando una vez más.

El 28 de noviembre debían colocarle el stent en la vía dilatada, para que pudiera funcionar correctamente, pero fue imposible entrar porque la vía estaba muy estrecha. Le pusieron un drenaje para expulsar las bilis de su cuerpo y una semana después intentaron volver a entrar al conducto, sin éxito.

"Los médicos decidieron proceder con una cirugía para hacer lo posible por reacondicionar esa vía y colocar el stent pues sin eso puede recaer y afectar una vez mas el hígado sano", precisó Lara la semana pasada.

A inicios de noviembre, siete meses después del trasplante de Amanda en Madrid y luego de que el sistema de salud cubano la abandonara a su suerte, Lara divulgó una fotografía que mostraba la impresionante evolución de la pequeña.

"¿Ustedes conocen esa carita ? Para mí es la representación de la voluntad, del 'querer es poder', de la unión de una sociedad civil que se levantó en pos de una causa mayor y más noble", dijo entonces la activista.

La historia de lucha por salvar la vida de Amanda empezó en enero cuando su mamá, en un mensaje que se viralizó, pidió perdón públicamente a su hija por traerla al mundo en un país que no podía dar respuesta a sus necesidades médicas.

Amanda sufría de una enfermedad hepática grave y necesitaba urgentemente un trasplante de hígado, pero las limitaciones en Cuba impedían hacer la cirugía, por lo que se pidió una visa humanitaria para ella. Tras varias semanas de campaña apoyada por activistas, medios de prensa independientes y cubanos generosos, se consiguió el dinero necesario para que Amanda y sus padres pudieran viajar a España, donde un hospital había aceptado el caso.

