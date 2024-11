Pánfilo arma el arbolito de Navidad con velas: "Me dio miedo que se disparara la Guiteras"

Las ocurrencias de Luis Silva (Pánfilo) siempre hacen reír y esta vez no fue la excepción, al popular personaje ese le ocurrió armar el arbolito de Navidad, pero lo hizo con velas y unos deseos muy singulares.

Mientras hablaba por teléfono con su prima Mery, Pánfilo le decía lo bonito que le quedó el adorno navideño.

“Te tengo que mandar foticos pa' que lo veas, lindísimo me quedó, hasta un pomito de Alprazolam le puse. Mi prima Mery, Mery Crisma, mira cuántos bombillos hay aquí. Mira que tú eres cabezona. Te dije, no me mandes ninguna guirnalda que no quiero hacerte gastar dinero chica”, le decía Pánfilo, aunque detrás de su decisión de no poner las luces había otro motivo.

“No, no quise conectarlas mi prima, me dio miedo conectarlas y que se disparara la Guiteras o la del Mariel cualquiera de esas. Tú sabes que esas termoeléctricas están muy sensibles. Tú sabes que cualquier boberiíta hacen así, montan el berro y dicen me voy, y se van”, le comenta Pánfilo haciendo alusión a la crisis energética del páis.

“Deja que tú lo veas. Hasta una libreta tuya que me encontré de la tienda. Óyeme que tiene el cupón M-15, ese fue el cupón te acuerdas en el 83 que tú estabas indecisa que si cogías el blúmer o si cogías las medias y compraste un par de media, te acuerdas, te pasaste el año entero ese sin blúmer”, añade entre risas.

Seguramente los que vivieron los años 80’ en Cuba habrán recordado muy bien esos tiempos a los que se refiere Pánfilo.