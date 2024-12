Los consejos de una cubana a otra que no supera a su ex: "Todas hemos hecho un papelazo"

Una joven cubana ha generado un gran impacto en TikTok con sus consejos llenos de sabiduría y sinceridad dirigidos a una seguidora que confesó no poder superar a su expareja.

En un video compartido por la cuenta @la_narra, la influencer aborda con empatía, pero sin rodeos, el tema del desamor, dejando un mensaje claro: la vida continúa y no vale la pena quedarse atrapada en el pasado.

“Te voy a dar un consejo. Ok, la separación duele, no te voy a decir que no. Todas, en algún momento de la vida, hemos llamado, vuelto a llamar y hecho un papelazo”, comienza diciendo la joven, logrando captar la atención de miles de usuarios que se identificaron con su experiencia.

En su intervención, no solo valida el dolor que conlleva una ruptura amorosa, sino que anima a su seguidora a centrarse en su propia vida. “Mi vida, tienes que hacer tu vida, porque si el descarado no quiere continuar, mi reina, más para delante hay un pueblo. Tienen que continuar la vida, la vida es dolorosa. Hay que aceptar la realidad, no se puede evadir”.

El video, que ya acumula miles de reproducciones, fue muy bien recibido por la audiencia, que aplaudió la mezcla de consejos prácticos con un toque de humor y autenticidad.

Entre las frases más comentadas destaca: ”¿Esperas caer en un estado depresivo? Ahí no puedes caer. Tú vas a mirar para atrás que todo esto que estás sintiendo será parte del pasado, y será él el que toque tu puerta, y ya le dirás tú ‘haz tu vida’”.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar, con comentarios que celebraron la claridad y fuerza de las palabras de la joven. “Necesitaba escuchar esto”, comentó una seguidora, mientras otra añadió: “Consejos como este valen oro”.

El video ha abierto un espacio de diálogo en TikTok donde muchos comparten sus propias experiencias de superación personal, destacando la importancia de apoyarse mutuamente y seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

