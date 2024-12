Unión Eléctrica de Cuba anuncia severos apagones para este viernes

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba pronosticó para este viernes severos apagones debido al déficit de generación, con una afectación máxima de 1311 MW.

De acuerdo con el parte de la entidad, a las 7:00 am había 395 MW afectados y para el mediodía se estima que la cifra llegue a los 800 MW, con mayor incidencia en la región centro oriental por altas transferencia de energía hacia esa zona.

Para el horario pico, se prevé una disponibilidad de 1909 MW y una demanda de 3150 MW, con una posible afectación de hasta 1311 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El jueves, se afectó el servicio desde las 4:58 am, con una máxima afectación de 1301 MW a las 6:10 pm. Se restableció a las 00:58 am, pero se comenzó a afectar nuevamente a las 4:58 am de hoy.

Hay dos unidades de las termoeléctricas Felton y Renté averiadas. Otros cuatro bloques de las CTE Santa Cruz, Cienfuegos y Renté continúan en mantenimiento.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de Artemisa

Además, están fuera de servicio por falta de combustible 66 centrales de generación distribuida, la central Moa, cinco motores en la patana de Melones y otros cuatro en la patana de Regla, para un total de 646 MW afectados por esta causa.

Las limitaciones en la generación térmica es de 323 MW.

