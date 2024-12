La influencer Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee y Mireddys González, atraviesa momentos complicados en medio del mediático divorcio de sus padres. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, Jesaaelys suele compartir contenido enfocado en estilo de vida, belleza y viajes. Sin embargo, esta vez su presencia en redes ha estado marcada por opiniones encontradas debido al proceso legal que enfrenta su familia.

Jesaaelys tomó una posición clara al lado de su madre durante las audiencias celebradas en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, Puerto Rico. En estas sesiones, se alcanzaron acuerdos después de que Daddy Yankee acusara a Mireddys González de realizar presuntas transacciones millonarias no autorizadas. Mientras su hermano Jeremy optó por apoyar al cantante, Jesaaelys decidió respaldar a su madre, una decisión que generó comentarios tanto de seguidores como de los medios de comunicación.

Lo más leído hoy:

Ante la oleada de críticas y especulaciones, Jesaaelys rompió el silencio a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde aparecía realizando su rutina de cuidado facial. En su mensaje, expresó: "No han sido días fáciles, ni las mejores Navidades. Todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran, y solo conocen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje."

Asimismo, compartió que el proceso le ha permitido descubrir el verdadero rostro de algunas personas: "Ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches".

Jesaaelys también dedicó palabras tanto a sus seguidores como a quienes la critican: "Gracias a todos los que me siguen por mi contenido, ¡los amo! Y a los que no, pues sigan comentando con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean."

El proceso legal entre Daddy Yankee y Mireddys González continúa acaparando titulares. Según el equipo legal del cantante, Mireddys y su hermana incurrieron en desacato al no asistir a una reunión virtual clave para avanzar en los acuerdos, lo que, aseguran, ha dificultado la gestión de los activos y cuentas relacionadas con la carrera artística del intérprete.

Mientras tanto, Jesaaelys enfrenta este difícil episodio con fortaleza y gratitud hacia quienes la apoyan, dejando en claro que, pese a las adversidades, está decidida a seguir adelante con optimismo y determinación.

Preguntas frecuentes sobre la separación de Daddy Yankee y Mireddys González