Alarma de incendio en rascacielo de Miami moviliza a equipos de emergencia

La mañana del martes, un aparente incendio en el Wind Condominium, ubicado en el centro de Miami, generó alarma entre los residentes y una rápida movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con NBC Miami, la policía y el cuerpo de bomberos acudieron a la escena, en la intersección de South 3rd Street y South Miami Avenue, para controlar el tráfico y atender la situación. Hasta el momento, no se han reportado heridos.

Videos grabados por residentes muestran cómo el humo salía de una unidad del edificio, mientras en otra toma se observaba agua cayendo desde un balcón. Según testigos, el incidente comenzó alrededor de las 9 a.m.

Una de las residentes, quien lleva dos años viviendo en el edificio, relató: "Estaba durmiendo y me despertó una alarma aislada. No le di importancia porque no continuó. Después de 10 o 15 minutos, las alarmas volvieron de manera constante. Me di cuenta de que algo estaba sucediendo, así que bajé por las escaleras, 36 pisos."

Durante el incidente, los residentes, incluidos niños y mascotas, fueron evacuados y esperaron fuera del edificio hasta que los equipos de emergencia lograron controlar la situación.

Las autoridades aún investigan las causas del siniestro. El suceso no dejó daños significativos más allá del susto para los habitantes del inmueble.

