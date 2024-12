¡Otra vez sin sus parejas! La Dura y Jacob Forever hacen un recuento de su 2024 

Como es habitual en ellos cada fin año, La Dura y Jacob hicieron en su Instagram un recuento de su 2024 y otra vez llamó la atención la ausencia de sus parejas en sus publicaciones.

La Dura incluyó varios momentos con hija Saisha, algunos de sus triunfos como modelo, viajes, vacaciones y los mejores posados que regaló a sus seguidores.

En un único instante aparece Jacob y es durante uno de sus conciertos, pero no hay una sola foto o video con La Dura y su hija.

El recuento de Jacob fue en extremo similar, imágenes de sus conciertos, con sus hijos Saisha, Riler y Laira, compartiendo con amigos y colegas del género urbano y recordando algunos de sus éxitos musicales de este año.

La Dura solo aparece en dos fotos familiares, una de ella durante la fiesta de 15 años de Laira hace pocas semanas.

El distanciamiento de ambos en sus publicaciones no pasó desapercibido, al menos en los comentarios al post de La Dura porque Jacob limitó los comentarios en el suyo, aunque siempre hay alguien que se pregunta si será una estrategia para llamar la atención en redes.

“Y Jacob aquí tampoco Dios sé qué nada es eterno pero les deseo lo mejor”; “Repetí el video a ver si lo ponía y sale en una pantalla en un concierto pero no con ella jamás”; “En el de él tampoco salen los dos juntos”; “Bueno lo mismo noté yo en el video que puso él, y este de ella, es una lástima hacen una linda pareja y una bella familia, pero bueno, es como usted dice, nada es eterno”; “Ellos no publican nada juntos desde hace tiempo. Me imagino que por cuestiones de su carrera no hacen oficial la separación”; “Si están juntos o separados eso no le importa a nadie, dejen de opinar de otras vidas que no son las suyas es de mala educación”; “Ellos estaba juntos en el restaurante de Alexander el mismo día no creo que estén separados eso a lo mejor es estrategia”; “Ellos estaban juntos en el concierto del Bebeshito”, opinaron algunos.

El pasado fin de semana La Dura y Jacob estuvieron en el nuevo restaurante de Alexander Delgado aunque no se tomaron fotos juntos, y también fueron captados en el concierto de Oniel de Bebeshito.

