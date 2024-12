Padre secuestra a sus hijos tras unas vacaciones y se niega a devolverlos a su madre cubana en México

Vídeos relacionados:

Una madre cubana en México pidió ayuda para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su padre tras unas vacaciones en la zona turística de Chetumal, Quintana Roo el pasado 20 de julio.

"Mis hijos están desaparecidos, no sé dónde se encuentran y no he podido comunicarme con ellos. Estoy devastada y pido a todos los que puedan ayudar a difundir este mensaje que lo hagan. Ya las autoridades pertinentes están informadas, pero cualquier información será de gran ayuda", compartió la madre, identificada en Facebook como Fer Mill, quien es cubano-mexicana.

Lo más leído hoy:

La Fiscalía mexicana emitió alertas amber para localizar a los niños de 10 y 12 años, quienes se encuentran en paradero desconocido desde julio.

El lugar de los hechos es Chetumal, en Quintana Roo, adonde los niños fueron a vacacionar con su familia paterna.

"Se ha escondido de nosotros, nos bloqueó los teléfonos, nos impide verlos. A pesar de tener varias órdenes del juez de devolverlos, él decide que no. Es algo que nunca pensé que viviríamos, y una triste sorpresa saber que el padre de mis sobris de amor y su familia son capaces y cómplices de lo que sucede…”, denunció.

La activista Marta María Ramírez, del Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT), afirmó que en este caso "no solo hay violencia vicaria sino violencias contra las infancias".

Asimismo, exigió a la Fiscalía de Morelos hacer valer las Alertas Amber emitidas y a las autoridades cubanas de Cancillería de Cuba y su Embajada de Cuba en México, acompañar a la mujer "en la recuperación sanos y salvos de ambos niños".

Preguntas frecuentes sobre el secuestro de los hijos de una madre cubana en México