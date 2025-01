Gente de Zona cerró el 2024 con un vibrante concierto en Miami, donde no solo hicieron bailar a la audiencia al ritmo de sus éxitos, sino que también aprovecharon el escenario para lanzar un contundente mensaje político.

Alexander Delgado, líder del popular dúo cubano, abrió el evento con un llamado a la libertad para Cuba, gritando: "¡Abajo la dictadura!" y añadiendo con ironía: "A ver si esto lo ponen en el noticiero", en aparente referencia al reciente concierto de Bebeshito en Miami, el cual fue noticia en la televisión cubana.

La declaración provocó una ovación entre los asistentes, reafirmando la postura crítica del grupo hacia el régimen cubano. Este gesto se sumó a una noche cargada de emociones, en la que Gente de Zona compartió escenario con el icónico cantante Marc Anthony. Juntos interpretaron "La Gozadera", desatando la euforia del público en una celebración que marcó el fin de año con ritmos latinos y un claro mensaje de libertad.

Este llamado a la libertad no ha dejado indiferentes a los cubanos en las redes sociales, quienes han comentado el momento en diferentes plataformas. Entre ellas destaca la página Un Martí To Durako, que compartió un video del instante.

"Esto es pulla para el Bebeshito", "Los grandes son grandes. ¡Patria y Vida! Mi Cuba, qué ganas de verte libre", "Ya él puede gritar y hacer lo que le dé la gana; ya logró sacar a toda su gente, su familia de Cuba, porque antes recuerden que halagó a su presidente", "Se ve que no tiene a su familia en Cuba. Todo es un proceso. Llegará el momento en que el resto también lo haga. Él tampoco lo hizo al principio. ¡Tiempo al tiempo! Mil bendiciones, Alex, por apoyar la causa, pero tampoco ataco al que no lo haga. Mil bendiciones y feliz año nuevo", "Deja llamar a mi mamá un momentico a ver si ya se acabó la dictadura en Cuba después de eso", "Esos sí me representan. Con mucho gusto les pago la entrada hasta en Alaska", "Pero ahora me pregunto: ¿ellos estuvieron en el concierto de Bebeshito? ¿Por qué no gritaron Patria y Vida?", "Lo que todo artista debería hacer, siempre y cuando tenga a su familia de este lado", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

