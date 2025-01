Gente de Zona estrena el primer sencillo de su próximo álbum: "Almohada" junto a El Metáliko

Ya comenzaron los estrenos del próximo álbum de Gente de Zona y el primero de ellos es una colaboración musical con El Metáliko.

“Almohada” es el título del primer sencillo del disco Reparto by Gente de Zona y aterrizó este jueves en las plataformas digitales junto a un videoclip que Alexander Delgado y Randy Malcom promocionaron en Instagram.

Lo más leído hoy:

“¡Ay tita 'Almohada' ft. El Metáliko ya está en la calle! ¡Corre a verlo en nuestro canal de YouTube y disfrútalo en todas las plataformas musicales!”, convidaron a sus fanáticos en esa red social junto a un fragmento del video.

“Ahora tita que te vuelvo a ver, ahora tita / Tengo dos cosas que decirte (yo no sé tú, pero yo) / Una que sabía que volverías (ay yo lo sabías) / Y la otra que puedes volver a irte (por donde viniste) / De tanto extrañarte ya yo te olvidé / De tanto pensarte me aburrí de ti / Como dice Bad Bunny, ya me acostumbré”, dice el estribillo que seguramente muy pronto comenzará a sonar en las redes.

Reparto by Gente de Zona todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero promete ser un álbum para poner a gozar al público de Gente de Zona. “La Conga”, el intro del disco, fue un éxito rotundo.

Preguntas frecuentes sobre el nuevo álbum de Gente de Zona y su sencillo "Almohada"