Viaja a Cuba y conmueve con el reencuentro con su abuela con Alzheimer: "A sus 88 años me reconoció"

Una cubana viajó desde España a la isla y visitó a su abuela de 88 años, quien padece Alzheimer. El momento, cargado de emociones, quedó registrado en un video donde se observa a la anciana recostada en el sofá mientras la nieta se arrodilla frente a ella y le pregunta con ternura: "Oye, ¿qué hay? Mírame. Mírame bien, ¿quién soy yo?". En un principio, la abuelita parecía confundida, pero segundos después la reconoció: "Imaray", dijo con claridad, desatando la alegría de ambas.

El video fue compartido en TikTok por la propia nieta, @imaray_valeria, quien escribió: "Visitando a mi abuela en Cuba con Alzheimer; a sus 88 años me reconoció". El clip acumulaba más de 5,000 likes al momento de esta nota y cientos de comentarios llenos de emoción, en los que los usuarios comparten sus propias experiencias o expresan el deseo de volver a abrazar a sus seres queridos.

Las reacciones no se hicieron esperar. "Como no ir a Cuba, la gente está loca, esas cosas no tienen precio"; "No hay Alzheimer que pueda con el amor, Dios te bendiga reina"; "Esto acabó con mi alma, cuando me fui de Cuba mi abuelito me dijo 'no te vayas, no me dejen solo'"; "Los abuelos deberían ser eternos, sin palabras"; "Ay, lloré y todo. Cuando fui a Cuba, la mía me reconoció también y hoy tengo tanto dolor, ayer se me murió".

Otros comentarios destacaron la importancia de valorar a los abuelos y aprovechar cada instante junto a ellos. "Esa enfermedad es una de las más crueles. Que Dios las bendiga"; "Esto me hizo llorar, cuánto diera yo por poder darles un abrazo a mis abuelitas"; "Me hiciste llorar, mi abuela también lo tiene y dice mi madre que siempre me llama. Tal vez no me recuerda, pero en algún recuerdo estoy".

El video también despertó reflexiones sobre la necesidad de volver a Cuba para estar con la familia. "Ustedes ven, estas son las razones por las que sí o sí tenemos que volver a Cuba. Este video se le debería mostrar a todos los que critican que uno vaya a Cuba"; "Así quieren prohibirle a uno que vaya a Cuba. ¿Por qué tengo que privarme yo de estar con mi familia, de llenarme de momentos lindos y recargar las pilas?".

La historia se ha convertido en un recordatorio de lo importante que es el amor y la conexión familiar. Como escribió un usuario: "Por encima de cualquier cosa, la familia es la familia".

