Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo comenzaron el 2025 a lo grande, celebrando en Dubái, uno de sus destinos predilectos. La pareja, junto a sus hijos, despidió el 2024 a bordo de un yate de lujo. Este lugar no fue elegido al azar: días antes, el futbolista portugués había recibido los prestigiosos premios Globe Soccer Awards como Mejor Jugador de Oriente Medio y Máximo Goleador Histórico.

Fiel a su estilo, Georgina capturó todas las miradas con un espectacular look de Año Nuevo. Lució un vestido blanco ceñido con transparencias y escote en la espalda que resaltaba su figura. Este conjunto fue complementado con tacones blancos, un abrigo de pelo y su accesorio favorito: un bolso Birkin rojo de Hermès. Este último detalle fue clave para el mensaje que compartió en TikTok, donde reveló su "truco" para empezar el año con prosperidad: “Mi consejo para recibir el año es que os pongáis un vestido blanco para atraer la luz y un bolso rojo para atraer el dinero”.

El video, que ya suma más de 14 millones de visualizaciones, desató una lluvia de reacciones cargadas de humor y admiración. Entre los comentarios más destacados, un seguidor bromeó: “¿Y algo para atraer a un futbolista exitoso y que te saque de pobre?”, mientras otro añadió con ironía: “Pero el dinero lo trae Ronaldo, ¿no?”. Algunos seguidores aceptaron su consejo sin reservas: “Si Georgina dice que el rojo es para el dinero, el rojo es para el dinero y punto”. Otros lamentaron no haber tenido la información a tiempo: “¿Y no lo pudiste decir antes? Ya me compré mi ropita, manita”.

Más allá del vestuario, el estilo de belleza de Georgina fue igualmente impresionante. La empresaria lució una larga trenza pulida y un maquillaje en tonos tierra que destacaba sus ojos. Sus labios, delineados en marrón oscuro y con un toque de brillo, añadieron volumen y sofisticación al look. Complementó todo con una manicura roja vibrante y una deslumbrante colección de joyas que incluía anillos y relojes de diamantes.

Con este despliegue de estilo y elegancia, Georgina Rodríguez no solo despidió el año con glamour, sino que reafirmó su estatus como un ícono global de moda, capaz de inspirar y divertir a millones de personas en todo el mundo.

