Justin Trudeau anuncia su renuncia como primer ministro de Canadá tras perder popularidad

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció este lunes su renuncia como líder del Partido Liberal y jefe de gobierno, tras una caída sostenida en su popularidad y el estancamiento del Parlamento.

La noticia fue revelada a través de un discurso público (rueda de prensa) en la ciudad de Ottawa, en el que Trudeau reflexionó sobre su legado y explicó las razones detrás de su decisión, algo que algunos medios ya habían adelantado.

"Cada mañana que he despertado como primer ministro, me he inspirado en la resiliencia, la generosidad y la determinación de los canadienses. Eso ha sido la fuerza impulsora de cada día que he tenido el privilegio de servir en este cargo", expresó Trudeau, quien ha liderado el país desde 2015.

De acuerdo con BBC, el líder liberal destacó sus logros durante los últimos ocho años, entre ellos, el fortalecimiento de la clase media, la respuesta ante la pandemia, el avance en la reconciliación con los pueblos indígenas, la defensa del comercio libre en América del Norte, el apoyo a Ucrania en su lucha por la democracia y los esfuerzos contra el cambio climático.

Sin embargo, reconoció que el país atraviesa "un momento crítico" y que el Parlamento ha estado paralizado durante meses, en lo que calificó como "la sesión más larga de un Parlamento minoritario en la historia de Canadá".

Trudeau también compartió que la decisión fue tomada tras conversaciones profundas con su familia durante las vacaciones. "He decidido renunciar como líder del partido y primer ministro una vez que el Partido Liberal elija a su próximo líder a través de un proceso competitivo y a nivel nacional", afirmó.

El primer ministro expresó que su intención es abrir espacio para un liderazgo renovado dentro del Partido Liberal que pueda enfrentar con mayor fuerza las próximas elecciones. "Este país merece una verdadera opción en la próxima elección, y ha quedado claro para mí que, si tengo que lidiar con batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esa elección", admitió.

A pesar de los desafíos, reafirmó su compromiso con los canadienses y con la misión de su gobierno hasta que se concrete el cambio de liderazgo. Según sus palabras, la próxima fase de su vida estará marcada por el apoyo a su familia y la confianza en que un nuevo líder del Partido Liberal continuará defendiendo los valores y principios de esta histórica institución.

La renuncia de Trudeau marca el fin de una era en la política canadiense, dejando tras de sí un legado de transformaciones importantes, pero también de retos que ahora recaerán sobre su sucesor, deberá ser elegido por su partido.

