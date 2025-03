Administración Trump culpa a México y Canadá de convertir EE.UU. en un vertedero

La administración de Donald Trump culpó este miércoles a México y Canadá de convertir Estados Unidos en un “vertedero” de inmigrantes ilegales y fentanilo, advirtiendo que "debe haber consecuencias" por ello.

Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de Prensa de la Casa Blanca, afirmó en conferencia que "durante los últimos 4 años, desafortunadamente, nuestros vecinos del norte y del sur han permitido que Estados Unidos se convierta en un vertedero, no solo para inmigrantes ilegales, sino también para fentanilo ilegal y venenoso”.

Las declaraciones llegan en un momento de alta tensión entre estos países debido a los aranceles impuestos por la parte estadounidense a sus vecinos, al tiempo que México y Canadá respondieron con medidas similares.

No obstante, este mismo miércoles, la Casa Blanca anunció que aplazará hasta el 2 de abril la imposición de aranceles del 25 % sobre automóviles que entren en EE.UU. procedentes de México y Canadá.

La decisión llega después de que Trump sostuviera el martes una reunión con los tres mayores fabricantes estadounidenses —General Motors (GM), Ford y Stellantis— que ensamblan vehículos en los dos países vecinos.

Trump señala directamente a Trudeau en Truth Social

Trump también se pronunció sobre el tema en su red social Truth Social, donde criticó duramente al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Trump reveló que Trudeau lo contactó para discutir los aranceles y que durante la conversación le reprochó la inacción de su gobierno en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

"Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer sobre los aranceles. Le dije que muchas personas han muerto por el fentanilo que ha cruzado las fronteras de Canadá y México, y nada me ha convencido de que eso se haya detenido. Él dijo que la situación ha mejorado, pero le respondí: 'Eso no es suficiente'. La llamada terminó de manera 'algo' amistosa", escribió.

Además, Trump insinuó que Trudeau está utilizando esta situación con fines políticos: "No pudo decirme cuándo se llevarán a cabo las elecciones en Canadá, lo que me hizo preguntarme qué está pasando allí. Luego me di cuenta de que está tratando de usar este tema para mantenerse en el poder. ¡Buena suerte, Justin!"

El mandatario también fue más allá en su crítica y responsabilizó a Trudeau directamente por la crisis fronteriza y la entrada de drogas a EE.UU.: "Para quien esté interesado, también le dije al gobernador Justin Trudeau de Canadá que él es en gran parte responsable de los problemas que tenemos con ellos debido a sus débiles políticas fronterizas, las cuales permitieron que enormes cantidades de fentanilo e inmigrantes ilegales ingresaran a Estados Unidos. ¡Estas políticas son responsables de la muerte de muchas personas!"

Con estas declaraciones, la administración Trump intensifica su retórica contra México y Canadá, responsabilizándolos de la crisis de inmigración y drogas en EE.UU., lo que podría aumentar la tensión diplomática entre los tres países.

