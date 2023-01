Hija de El Dany y Yomil Hidalgo recuerdan al reguetonero en el día de su cumpleaños

Este 6 de enero el reguetonero cubano El Dany cumpliría 34 años, una fecha que su hija Daniela y su compañero en la música Yomil Hidalgo han querido recordar, desafiando la distancia que impuso la muerte.

En el perfil en Instagram de la niña se publicó un lindo y conmovedor mensaje que seguramente tiene detrás a Iraisel Pintueles, la madre de Daniela y que fuera pareja del cantante hasta su fallecimiento.

“Y el equipaje no pesa, y el camino no cansa, cuando lo que se carga es el amor. Tengo un lugar donde guardo todo lo que no pudo ser. Todos tus te quiero, tus abrazos, tu risa, tu música, tu protección, tu ejemplo y tu generosidad. Un lugar lleno de ti y vacío de mí. He aprendido a buscarte en todo lo que me trae paz, risa y felicidad. He aprendido a buscarte en cada cosa nueva que conozco, He aprendido a buscarte en cada nueva bendición”, se lee en la publicación.

En el post incluyeron varias fotos de El Dany con su hija en brazos del tiempo que pudieron estar juntos: “Gracias por el privilegio de ser tu hija y por cada recuerdo que atesoro. Gracias porque con la tecnología es más fácil mantener tu legado vivo. Gracias a Dios por regalarme tres años maravillosos a tu lado”.

“Aprendí que la distancia puede evitar un abrazo, un beso, pero nunca este amor infinito que crece cada día por ti. Te extraño padre y ojalá puedas sentirlo allá donde estés”, añade en otra parte el escrito.

Yomil Hidalgo, también compartió en su Instagram un mensaje para su amigo y celebró la fecha en el barrio de El Dany, junto a la gente que lo conocía, brindando por él donde quiera que esté.

“Felicidades Sensei en tu día, hoy es el aniversario de nacimiento de un grande aquí estamos tus hermanos, en tu esquina, en tú barrio, recordándote pero extrañándote mucho asere. Prohibido olvidar”, escribió el cantante junto al video.

El próximo julio se cumplirán tres años de la muerte de Daniel Muñoz en el hospital Calixto García de La Habana, según la prensa oficial cubana a causa de una afección cardiovascular aguda.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.