Un video en TikTok ha desatado furor al mostrar a una señora caminando por las calles de Cuba con una bolsa de arroz como su accesorio principal. La escena, sencilla pero cargada de simbolismo, ha generado una oleada de reacciones humorísticas y nostálgicas entre los usuarios, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral en la red social.

El video pone en evidencia una realidad cotidiana para los cubanos: la reutilización creativa de objetos en un contexto marcado por la escasez. En este caso, las bolsas de arroz de marcas extranjeras, como "Royal Basmati", que llegan a la isla mediante envíos desde el exterior, se transforman en prácticos y resistentes accesorios que utilizan los cubanos con distintos fines.

Al ver estas imágenes, muchos cubanos han compartido sus anécdotas con estas bolsas de arroz en concreto. "Así anda mi mamá por todo Camagüey, pidiéndome que le mande más jabas", comentó un usuario. Otros compartieron anécdotas similares: "Yo soy igualita a mi mamá, esas bolsas a veces me da lástima botarlas", escribió una usuaria. Incluso hay quienes ya las consideran un artículo de moda en Cuba: "Mi mamá le mandó una a mi tía, y ella muy oronda fue a ver al abogado con los papeles en una bolsa de arroz".

Para muchos, estas bolsas no son solo un accesorio; representan una solución práctica en un entorno donde "no hay de nada", según otro comentario. Su resistencia y capacidad las convierten en aliadas indispensables para transportar productos y resolver las necesidades del día a día. “Estoy por hacerme una. No tienen idea de lo útil que son en Cuba", confesó un usuario.

"Están de moda ahora en Cuba, y los cubanos somos agradecidos", escribió otro internauta, subrayando la creatividad y el ingenio de los isleños para dar nueva vida a los objetos que llegan del extranjero.

No es la primera vez que una escena como esta se vuelve viral. El año pasado otra cubana se fue viral cuando compartió una foto de sus vacaciones en Cuba luciendo como complemento una bolsa de arroz de la marca "Royal Basmati".

