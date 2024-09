Cubana confunde bolsa de arroz de USA con cartera de playa y la utiliza para ir de vacaciones: "Ando a la moda"

Una cubana ha desatado la risa y el asombro en TikTok tras compartir una foto en un hotel en la isla, llamando la atención el complemento que utilizó para sus vacaciones... ¡una bolsa de arroz que se vende en Estados Unidos!

La realidad es que muchos cubanos de Estados Unidos guardan las bolsas de arroz que compran en los supermercados para enviárselas a sus familiares en Cuba, que le darán una segunda vida a estas bolsas de marcas como "Royal Basmati". Sin embargo, lo que nadie esperaba que una cubana la utilizara como su complemento para un look de playa.

Fue la misma protagonista de este posado la que publicó su foto luciendo este singular complemento en TikTok, en su perfil @yusimit._1, donde rápidamente se ha viralizado la imagen desatando comentarios de humor entre la comunidad cubana de la red social.

"Ay tan bella y tan sencilla, no importa que sea de arroz, te queda la anécdota por generaciones", "Por eso yo sí mando todo con instrucciones y advierto a mi mamá porque conozco bien a mi gente", "Fue el bolso playero, verdad que los cubanos estamos escapados" , "Y yo buscando que estaba mal hasta que vi la cartera Royal, una marca muy reconocida!!! Sufre Gucci", "Yo viendo la foto y no entendía hasta que vi su cartera Carolina Royal", "Esas carteras están dando una guerra en Cuba. Como mi familia me las piden, así que seguirán existiendo personas como ella con su mejor flow", "Por favor cuando manden regalos para Cuba digan para que es" o "Hermes está sacando nuevos ejemplares", comentaron algunos usuarios con humor.

Esta historia no solo resalta el sentido del humor de la cubana, sino también como muchos de los productos que envían los cubanos de Estados Unidos pasan a tener una nueva vida en la isla.

"Morí cuando vi de qué era, y lo más lindo, todo el mundo mirándome y yo pensando 'uff, ando a la moda'", comentó la cubana a uno de los comentarios. "Toda una diva en aquel hotel con bolso playero", dijo la protagonista en otro mensaje, dejando claro que se ha tomado con humor esta anécdota.