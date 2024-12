Yomil tras concierto de Bebeshito en Miami: "Hiciste historia y nunca se va a borrar"

Vídeos relacionados:

Tras el exitoso concierto de Oniel Bebeshito en Miami el pasado fin de semana muchos se han sumado a las felicitaciones para el artista, entre ellos Yomil Hidalgo que siempre le ha mostrado su apoyo.

En una de sus stories de Instagram, Yomil le dedicó unas palabras a Bebeshito luego de este importante triunfo en su carrera musical.

Lo más leído hoy:

“Lo que logró ayer el Bebé es un antes y un después en la música cubana, qué lindo es cuando todos los cubanos se unen a apoyar a su paisano se logran hacer cosas lindas y grandes”, reflexionó el reguetonero.

Captura Instagram / Yomil

“Hiciste historia mi bro y nunca se va a borrar. Que le sirva de motivación a las nuevas generaciones y aprendan a manejarse mejor y tomen el ejemplo si quieren ser grandes como ya lo eres, desde el primer día que te vi en vivo mis palabras fueron ‘Te colaste’ y no me equivoqué te convertiste en otra torre del género un artistazo del primer nivel. Nunca me voy a cansar de darte las felicidades pusiste a CUBITA en alto, y en Miami pusiste un nuevo récord”, aseguró el más veterano de los cantantes.

Horas antes del concierto, Yomil le había enviado a Bebeshito toda la buena suerte y las mejores vibras desde Cuba deseando que su concierto fuera exitoso.

Para muchos el concierto de Bebeshito en un repleto Pitbull Stadium con miles de personas cantando a coro sus canciones es un hito dentro del género urbano cubano y particularmente del reparto.

Preguntas frecuentes sobre el concierto histórico de Oniel Bebeshito en Miami