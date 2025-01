Hospital de Cárdenas enfrenta 15 días sin elevador: Camilleros trasladan pacientes por las escaleras

El hospital de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, enfrenta una grave situación que ha generado indignación entre los ciudadanos.

Desde hace más de dos semanas, el elevador principal se encuentra fuera de servicio, complicando el traslado de pacientes en un centro de salud donde la movilidad es esencial para la atención médica.

La página de Facebook "Comunidad Cardenense" denunció este miércoles que, ante la falta de funcionamiento del elevador, los camilleros han tenido que asumir la ardua tarea de bajar y subir pacientes enfermos por las escaleras.

“8 de enero de 2025: Hospital de Cárdenas lleva 15 días con el elevador roto; dos camilleros bajando y subiendo a las personas por la escalera”, subrayó el perfil en su denuncia.

Esta situación ha sido documentada con un video compartido en redes sociales, que muestra a dos trabajadores cargando a los pacientes por las estrechas escaleras del hospital, exponiendo no solo a los pacientes, sino también a los propios trabajadores, a riesgos físicos considerables.

La denuncia ha provocado numerosos comentarios de los usuarios en redes sociales, quienes critican la falta de soluciones y el deterioro de los servicios básicos en una de las instalaciones asistenciales más importantes de la ciudad.

Wilmia Reyes expresó: “¡Qué falta de respeto y consideración que ni en los hospitales pueda existir lo más mínimo para esos pacientes! Muchos graves que no los deben ni mover, pero no les importa nada. Es horrible lo que se está viviendo sobre todo en los hospitales, ni medicamentos para los pacientes, y los familiares tienen que buscar de donde no tienen para pagar por los medicamentos para salvarles la vida, y muchas veces ni lo logran porque falta todo”.

“Cada día vamos para peor, sin medicamentos y también dentro de poco sin camilleros porque verdaderamente eso no lo aguanta nadie. Vamos a ver cuándo le dan solución al problema ya vieron que los pueden subir así y ahora el arreglo para largo ya todavía hablamos de potencia médica que falta de respeto donde están las autoridades pertinentes que no ven eso y le dan una solución”, recalcó Yaniris Pérez.

Por su parte, Ramón Gómez subrayó: “Es inconcebible que todavía haya personas que todavía tengan el cinismo de defender esto. No hay vergüenza mucho menos dignidad porque la dignidad se debe llevar siempre en todo lo hagamos y defendemos, pero defender una cosa que valga la pena defender, no la porquería que nos imponen para que otros puedan vivir del dolor ajeno”.

Noelvis Villa expresó su frustración porque padeció ese problema en carne propia: “Eso lo viví yo con mi papá en estado crítico para operarlo y estaban poniendo el elevador nuevo y la escalera desbaratada, de eso hace uno años ya y seguimos en las mismas y peor”.

Habitualmente, los familiares de pacientes utilizan las redes sociales para denunciar los innumerables problemas de la salud pública en Cuba, que, en medio de una profunda crisis económica, sigue proclamándose como una de las mejores del mundo.

Recientemente, un video que expone las precarias condiciones del Hospital Militar en Marianao, La Habana, ha desatado indignación en redes sociales.

En las imágenes, un cubano documenta la falta de higiene y el deterioro extremo en áreas críticas del centro médico, incluidas las salas de cirugía.

