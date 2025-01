¿Quiénes son los 13 desaparecidos en las explosiones de un almacén militar en Holguín?

Vídeos relacionados:

Conforme pasan las horas y crece el desaliento en torno al destino de los 13 cubanos desaparecidos tras las explosiones ocurridas desde la madrugada del martes en un almacén militar en la comunidad de Melones, en el municipio Rafael Freyre, Holguín, crece también la curiosidad en torno a los implicados en la tragedia.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) informó de los nombres y rangos militares de los implicados, resumido en cuatro oficiales y nueve "soldados".

El MINFAR omitió las edades y tampoco precisó que los soldados son en realidad reclutas del Servicio Militar Activo (SMA).

El portal digital 14yMedio se dio a la tarea de reunir en un collage el rostro de 12 de los 13 involucrados en el suceso, personas por quienes familiares, amigos y muchos otros cubanos continúan orando, pese a que cada vez se cierra más el cerco de la esperanza.

Las historias comienzan a emerger a través de los testimonios de sus familiares y los fragmentos de sus biografías compartidos en redes sociales.

Varios de ellos están próximos a completar su tiempo de Servicio Militar y la mayoría son residentes de localidades cercanas a la base de Melones o de otros municipios de Holguín.

Sin embargo, algunos han criticado la iniciativa de dar a conocer el rostro de los involucrados en el suceso y han llegado a calificarla de "irrespetuosa".

"Es poco ético e irrespetuoso, estar publicando en redes, sin el consentimiento de familiares, fotos de los jóvenes desaparecidos", sentenció la comunicadora oficialista Lisandra Martín.

En el apartado comentarios de la publicación, algunos coincidieron con su punto de vista, pero otros calificaron de mucho más irrespetuoso el tratamiento que la prensa oficial cubana está dando a los desaparecidos, a los cuales prácticamente los tiene eliminados del plano informativo.

"Muchas de esas fotos han sido publicadas por los propios familiares. Incluso han dado entrevistas el día de hoy a medios independientes [...] Yo sigo diciendo que si quienes tienen que hacer su trabajo no lo hacen, ¡entonces lo hace otro! Con el hermetismo alegando respeto, pesar y bla bla bla solo se deja el espacio para que otros periodistas hagan el trabajo que no tienen permitido esos que deberían hacerlo", respondió el abogado Manuel Viera.

"¿De cuando acá decir quienes son los desaparecidos y poner una foto es algo morboso? Morbosidad sería poner una foto de un cadáver, una foto sin ropa, etc etc....en el mundo entero te dicen quien desapareció o murió y te ponen la foto [...] y repito las fotos que están en redes las han publicado las propias familias para que sus seres queridos no caigan en el olvido, las redes no fabrican fotos por si solas!", concluyó.

Mientras tanto, en redes sociales, familiares y allegados continúan manteniendo viva la esperanza de hallarlos con vida.

Yunior Hernández Rojas, conocido como "Yunito" por su familia y amigos, es originario de Holguín y le encanta jugar fútbol en su barrio.

Brian Lázaro Rojas Long, residente en la comunidad de Esterito, en el municipio de Banes, se encuentra a ocho meses de terminar el Servicio Militar, y ha sido asignado laboralmente a un hotel en la península de Ramón de Antilla como ayudante de chef, profesión que le apasiona.

Al igual que ellos, Liander José García Oliva, de Rafael Freyre, tiene a familiares y amigos unidos en redes sociales expresando mensajes de esperanza.

Familiares de dos de los nueve jóvenes desaparecidos en las explosiones explicaron en declaraciones a CubaNet las duras horas que atraviesan las familias de los afectados.

“Estamos muy tristes y desesperados. Nos dicen que tenemos que esperar a que nos llamen cuando tengan nueva información. Esto es muy duro”, dijo una familiar de José Carlos Guerrero García, uno de los desaparecidos, natural de Banes y de apenas 19 años.

“Nos dicen que las labores de búsqueda siguen y mantenemos la fe en un milagro, pero con certeza solo sabemos que hay muchos muertos por la magnitud de las explosiones, y que al parecer ellos estaban dentro del local”, detalló también bajo condición de anonimato al citado medio un primo de Rayme Rojas Rojas.

A Rayme Rojas Rojas, de 20 años, solo le faltaban seis meses para terminar el Servicio Militar y regresar a casa.

“Él estaba contando los días porque ya casi terminaban los dos años que tuvo que cumplir”, añadió la fuente.

Situación complicada en la zona cero de las explosiones

Sin embargo, la situación en el almacén de municiones militares localizado en Melones, en el municipio holguinero Rafael Freyre, continúa siendo delicada, pues han seguido ocurriendo explosiones, lo que dificulta el acceso a la zona cero y con ello la búsqueda de los desaparecidos.

Así lo indicó la propia comunicadora oficialista, Lisandra Martín, quien en su perfil de Facebook. Según Martín -que puso como fecha de actualización las 8:00 p.m, de este miércoles- la explosión más reciente hasta ese momento había sido a las 3 de la tarde de este 8 de enero.

Precisó que la temperatura, según las tomas termo-radiográficas de esa hora, superaban los 300 grados.

“Hoy, a las 16:00 horas se les comunicó a cada uno de los familiares de los desaparecidos que las probabilidades de que estuvieran vivos es casi nula. Los especialistas aseguran que hay pocas posibilidades de supervivencia”, apuntó.

Paralelamente, un reportaje del Noticiero de Televisión y un artículo de Granma, se centraron casi exclusivamente en la evolución de las evacuaciones de vecinos en la zona, pero omitieron cualquier referencia a los desaparecidos, así como la evolución de las acciones para acceder a la zona cero de la tragedia.

El artículo de Granma precisó Alexis Deiggs Gómez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, resultó herido por un fragmento de vidrio expedido por la primera gran explosión que se produjo en la Unidad Militar.

Relató que, junto al jefe del Ejército Oriental, general de División Eugenio Rabilero Aguilera, y los demás miembros del Consejo de Defensa Municipal, habían llegado hasta las proximidades de un silo incendiado, donde el jefe militar les explicaba la magnitud del peligro que amenazaba a los residentes en las cercanías y la necesidad de realizar una rápida evacuación, cuando la onda expansiva de la explosión los impactó a todos, arrojándolos al piso en medio de una nube de partículas, tierra y polvo que volaba en todas direcciones.

El MINFAR continúa sin dar pistas sobre la evolución de las tareas de rescate de las posibles víctimas.

Paralelamente, la población estalla una y otra vez de indignación en diversos foros por el desinterés de la prensa oficial nacional hacia el destino de las posibles víctimas.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba confirmó este miércoles que dos de los desaparecidos ostentan el grado de mayor y dos más son segundos suboficiales; el resto (nueve) fueron identificados como “soldados”.

Los "soldados" desaparecidos son Leinier Jorge Sánchez Franco; Frank Antonio Hidalgo Almaguer; Liander José García Oliva; Yunior Hernández Rojas; Rayme Rojas Rojas; Carlos Alejandro Acosta Silva; Brian Lázaro Rojas Long; José Carlos Guerrero García y Héctor Adrián Batista Zayas.

Los militares desaparecidos son los Mayores Leonar Palma Matos y Carlos Carreño del Rio, y los Segundos Suboficiales Orlebanis Tamé Torres y Yoennis Pérez Durán.