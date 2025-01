Padre de niña autista ofrece recompensa por su muñeca perdida en La Habana

Vídeos relacionados:

Un padre desesperado ofreció este jueves una recompensa en La Habana para recuperar la muñeca perdida de su hija de 4 años, quien padece autismo.

El juguete, una muñeca de Cenicienta de goma dura que tiene un gran valor emocional para la niña y de la que depende para realizar sus actividades diarias y dormir tranquila, se extravió recientemente en el municipio de Santa Fe, La Habana, y su familia pide ayuda para encontrarla.

Jesús, el padre de la niña, publicó este jueves en el grupo de Facebook “Ayuda para las madres” un mensaje a través del perfil de la madre, Suly Rodríguez, explicando lo ocurrido.

Captura Facebook / Ayuda para las madres / Suly Rodríguez

Según detalla en la publicación, la muñeca se cayó del carro mientras transitaban por 5ta entre 294 y 3ra C, frente a un puesto de viandas ubicado en un garaje, cerca del policlínico de Santa Fe.

A pesar de que la pequeña intentó avisar en el momento, su condición de autismo y dificultad para comunicarse impidieron que sus padres comprendieran lo sucedido de inmediato.

“Mi niña es autista y todo lo hacía con esa muñequita. Ella hasta la tapaba con un cobertor para dormir. Cuando se le cayó del carro, intentó bajarse a buscarla y no la dejamos porque no entendimos lo que estaba pasando. Desde entonces no ha parado de llorar y no pudo dormirse hasta las 3 de la madrugada”, explicó Jesús en la publicación.

La familia proporcionó detalles precisos de la ubicación donde ocurrió el extravío, además de imágenes de la muñeca, con la esperanza de que alguien pueda ayudar a recuperarla.

“Por favor, si alguien la encontró o se la regaló a otra persona, le pedimos que nos la devuelva. Estamos dispuestos a pagar recompensa, pero lo más importante es que mi niña pueda tenerla de vuelta”, agregó el padre.

Para coordinar la devolución de la muñeca, la familia ha dispuesto los números de contacto de Jesús, el padre, al 59162020, y de Suly, la madre, al 53397012.

Numerosas han sido las muestras de solidaridad hacia los padres de la niña tras la pérdida de la muñeca. Entre ellas, el gesto de Annie Zúñiga González, quien ofreció regalar una muñeca idéntica desde la colección de su hija: “Yo tengo una igual porque mi niña colecciona las princesas. Te la puedo regalar sin problema alguno. Soy de 10 de Octubre”, escribió en los comentarios de la publicación, lo que fue recibido con enorme gratitud por parte de los padres.

En su respuesta, los padres agradecieron profundamente la generosidad de Annie, pero explicaron que ya habían recibido otras propuestas cercanas: “Muchísimas gracias de corazón, hay una mamá que nos escribió anoche que también tiene una, pero ella tiene una niña de dos añitos y otra de siete años. Nos daba lástima buscar la muñeca porque entendemos que esas niñas también la necesitan. Por suerte, otra mamá que vive cerca de nosotros nos ofreció una que su hija ya no utiliza, y vamos a buscarla”, explicaron.

Además, señalaron que una joven residente en Texas se ofreció a comprar una muñeca igual y buscar la forma de enviarla a Cuba, algo que los llenó de esperanza: “Estamos inmensamente agradecidos con todas las personas que se nos han brindado. Ya hoy nuestra pequeña va a tener una muñequita igual a la suya, si Dios quiere. Que tu niña disfrute de su colección y no te preocupes, de verdad, gracias, gracias, gracias”, escribieron emocionados.

