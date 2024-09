Goteras dentro del autobús: Así van a la escuela los niños con necesidades especiales en Cuba

Los niños con necesidades especiales que asisten a la escuela Dora Alonso, situada en Ciudad Escolar Libertad, en el municipio de Marianao, viajan en un autobús que tiene goteras en los días de lluvia, lo cual motivó denuncias en redes sociales.

Un video compartido por el periodista Mario J. Pentón mostró las condiciones en las que son transportados los pequeños alumnos con necesidades especiales, los cuales tienen que protegerse con chubasqueros y paraguas para no mojarse dentro del autobús que los lleva a la escuela.

"Estas son las condiciones en las que van los niños de la escuela especial Dora Alonso en Marianao, La Habana. Nuestros hijos -que tienen necesidades educativas especiales- pasan tres horas en esta guagua. Es terrible", describió a Pentón la fuente que le envió la grabación.

Por su parte, el perfil de rede sociales y periodismo ciudadano La Tijera, publicó en Facebook fotografías del autobús y la denuncia de una madre que relató “las condiciones precarias, en las que se encuentra la guagua en que se trasladan niños con autismo”.

Captura de pantalla Facebook / La Tijera

Acorde al relato de esta persona, cuya identidad no fue revelada, “los niños, maestros y el chofer se empapan dentro [de la guagua] y llegan a sus casas como pollos mojados”.

“La escuela no tiene recursos para arreglar esto. Se han hecho quejas pertinentes (…) escribí a Atención a la Población en el Gobierno, y la queja bajó tanto que llegó a [las autoridades de] Educación del [municipio] Cerro. Me hicieron firmar una carta [diciendo] que ellos no tenían nada que ver, siendo esto menester de Educación de Marianao”, explicó la denunciante.

Tras exponer la situación ante “la dirección de la base de transporte y el jefe provincial de transporte escolar, la respuesta es que no hay recursos”, añadió la madre.

“Ahora mismo hay unos cuantos niños enfermos de la lluvia del día 1 de septiembre. Una mamá y su bebé de un mes se han contagiado con la gripe porque su niña mayor enfermó ese día. ¿A qué hay que esperar? ¿A que haya una tragedia, que un niño enferme de una pneumonía? Son niños que no hablan en su mayoría, que no saben expresar sus malestares, que son difíciles de medicar, que además no hay medicinas”, preguntó la madre en su denuncia.

Impotentes, los padres se preguntan si son ellos “los que tenemos que solucionar esta situación”, y si, además de sus hijos, “¿los maestros también merecen esto después de un día intenso de trabajo?”.

Por ello hacen pública la denuncian y exigen a las autoridades que den solución al problema del transporte escolar de niños con necesidades especiales. “Cada tarde que llueve es triste ver lo que sucede. Hay videos de las cataratas en esta guagua”.

“Yo, madre de un niño que viaja en esa guagua, exijo una solución inmediata. Como yo, somos muchas las que cada tarde de lluvia sufrimos esperando a nuestros hijos y rezando para que no enfermen”.

En abril de 2013, la subdirectora de la escuela especial Dora Alonso, Yaima Demósthene Stering, explicó a la prensa oficialista los métodos que se aplican en las escuelas especiales cubanas para atender el autismo, un trastorno asociado con la afectación de la socialización, la comunicación y la conducta.

Según dijo, se trata de programas de estimulación y se vinculan a especialidades como la logopedia, la fisioterapia, la música y la computación, entre otros. Stering subrayó la importancia de "la continuidad de todo el aprendizaje de la escuela en el hogar y la generalización en los ambientes sociales".

“Hay que ser personas verdaderamente consagradas al servicio de los demás; uno puede apreciar, cuando los ve ahí con su alumno, el incesante trabajo, el esfuerzo y además, la infinita satisfacción que experimentan cada vez que logran un avance”, dijo el dictador Fidel Castro sobre los maestros y personal en general de la escuela al inaugurarla.

Un artículo publicado en enero de 2020 por Tribuna de la Habana afirmaba que "durante 18 años de labor, la escuela ha adquirido reconocida experiencia en la educación de los niños con autismo, quienes a partir de entonces contaron con los recursos materiales y humanos para su atención individualizada e intensiva, acorde a sus requerimientos particulares".

Quizás va siendo hora de que la periodista oficialista Norma Ferrás Pérez le dedique un nuevo artículo a la Escuela Especial Dora Alonso, exponiendo cómo, cuatro años después, los niños cubanos con autismo viajan en un transporte escolar cuyo estado atenta contra su salud y su bienestar.

“Un abrazo a los maestros y trabajadores del sector de la Educación, que alistaron y abrieron las escuelas con todo amor y cariño. Cuba seguirá apostando por una educación de calidad para todos”, escribió en X el gobernante Miguel Díaz-Canel deseando un feliz inicio de curso escolar.

“Felicidades para esos niños y niñas que hoy pueden comenzar el curso escolar. Hay madres que no pudieron comprar mochilas de 8 mil y 10 mil pesos y zapatos que valen súper caros, sin mencionar la cantidad de niños que hoy no tienen nada que merendar”, le contestó una madre cubana.