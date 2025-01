Ulises Toirac sobre muchachos desaparecidos en Holguín: "Deseo que aparezcan vivos bajos escombros o donde sea"

Vídeos relacionados:

El humorista Ulises Toirac dedicó un mensaje a los familiares de los muchachos que están desaparecidos tras el incendio ocurrido el martes en un almacén de armamento y municiones en la localidad de Melones, Holguín.

En un post en su muro de Facebook, Ulises afirmó que siente muchísimo lo sucedido y envió a las familias su más profunda solidaridad.

Lo más leído hoy:

"No quiero poner las carretas delante de los bueyes porque mi deseo es que aparezcan vivos bajo los escombros o donde sea", subrayó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Los familiares de los desaparecidos se quejan de que las autoridades no están haciendo nada por salvarlos.

"No han buscado en ningún momento. Les dijeron a los familiares que no podían hacerlo porque podían ocasionar más explosiones y no podían arriesgar más vidas, y debían esperar 72 horas", denunció ante el portal independiente CubaNet Jesús Antonio, tío del recluta Liander José García Oliva, de 19 años.

"Ayer [miércoles] fueron a casa de los padres y comunicaron que no había probabilidad de vida, que si alguno estuviera vivo ya hubiese intentado salir. Me duele porque los dieron por muertos sin buscarlos", agregó.

La comunicadora oficialista Lisandra Martín precisó que el miércoles a las 4:00 pm se les comunicó a los familiares de los desaparecidos que las probabilidades de que estuvieran vivos es casi nula. Según ella, se actuó "con mucho respeto, apegados al reglamento y con toda la sensibilidad del momento".

Jesús Antonio compartió su frustración en redes sociales, donde cuestionó al gobierno por arriesgar a jóvenes reclutas en una labor que no les correspondía, mientras que ahora nadie se quiere arriesgar por "esos niños que obligaron a hacer el trabajo sucio".

"Deberían de unirse todos los padres, familiares cercanos, lejanos y hacer que dejen de mentir y hagan lo que tienen que hacer, que es dar la vida por tratar de salvar a los infelices qué obligaron a estar allí. Yo me uno 100% y doy mi vida por la de mi sobrino y por todos los que están", aseguró.

Preguntas frecuentes sobre la explosión en Holguín y la situación de los reclutas desaparecidos