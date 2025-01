Teresa Padrón, a tres meses del asesinato de El Taiger: "El vacío que dejaste sigue siendo inmenso"

Vídeos relacionados:

Teresa Padrón, exmánager de El Taiger, compartió un sentido mensaje en Instagram al cumplirse tres meses de la trágica muerte del reguetonero en Miami.

En la publicación, abrió su corazón y mostró el dolor que sigue sintiendo por la pérdida de quien describió como un hermano. “Hoy se cumplen tres meses desde que te fuiste, y aunque intento ser fuerte, el vacío que dejaste sigue siendo inmenso”, comenzó diciendo Teresa. “No hay un solo día en el que no piense en ti, en tu sonrisa, tus chistes, cómo me cuidabas y ese amor de hermano que me dabas”.

Lo más leído hoy:

Con palabras llenas de nostalgia, confesó lo difícil que ha sido aceptar la ausencia del cantante: “Es difícil aceptar que ya no estás físicamente conmigo, y mi corazón se rompe cada vez que lo pienso”. También habló de su esperanza de que El Taiger se encuentre en paz: “Le pido a Dios que te tenga en un lugar lleno de paz y felicidad. Si me escuchas y, de alguna forma, sigues a mi lado guiándome y dándome fuerzas, te prometo que cuidaré de tus hijos, de tu abuela y de tu familia como tú lo hubieras hecho”.

El 10 de octubre de 2024, El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal Zaldívar, falleció a los 37 años a consecuencia de un disparo en la cabeza. Aunque estuvo una semana luchando por su vida en el Jackson Memorial Hospital de Miami, no pudo recuperarse de la herida. Su asesinato dejó un impacto profundo en la música urbana cubana y provocó homenajes tanto en Cuba como en Miami.

Teresa también expresó el compromiso que asumió con el legado del reguetonero: “Seguiré luchando por lo que es justo en tu nombre y honrando tu memoria con todo mi corazón. No descansaré hasta que se haga justicia”, a la par que agradeció su presencia en su vida: “Gracias por haber sido parte de mi vida. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar, y siempre vivirás en mi corazón”.

Además del post, Teresa utilizó sus stories para invitar a quienes desearan rendirle homenaje en Cuba. En su mensaje, explicó que la familia del reguetonero estaría presente en la nueva capilla del Cementerio de Colón, donde descansan sus cenizas junto a los restos de su madre, Magda Zaldívar. “Mañana se cumplen tres tristes meses de la dura partida de José ‘El Taiger’".

Instagram stories / Teresa Padrón

"La familia de José en Cuba estará en la capilla de 11 a 1 para los que quieran ir a llevarle flores y dar su pésame puedan ir. Muchas gracias y bendiciones a todos”, escribió, cerrando con un emotivo “Siempre José”.

Preguntas Frecuentes sobre la Trágica Muerte de El Taiger y su Legado