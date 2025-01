Yulién responde a las críticas y aclara por qué la canción de la hija de El Taiger salió por sus plataformas

Desde que se estrenó la primera canción de Ana Paloma, “El mejor del mundo” dedicada a su papá El Taiger, junto a Yulién Oviedo y Reyx C, se ha desatado una fuerte polémica en redes sociales.

Los cuestionamientos han ido dirigidos mayormente hacia Yulién porque la canción se lanzó a través de su canal de YouTube y en sus plataformas digitales y no en plataformas propias de la niña.

En una directa el cantante cubano con mucha ecuanimidad respondió a las críticas y aclaró el porqué de esta decisión.

“Debido a que Anita se encuentra en Cuba, ustedes saben que es muy difícil crear plataformas desde Cuba porque estamos hablando de YouTube, entonces cuando vas a crear un canal de cero requieres de 4,000 horas para que YouTube te permita monetizar ese canal. Anita creo que tenía un canal de YouTube hecho, pero no tenía las horas suficientes como para ella poder monetizar, pero independientemente de eso no tenía plataformas de música ni Spotify, ni de Apple Music...”, explicó Yulién.

El artista señaló que desde un inicio la intención era que la niña y sus hermanos pudieran recaudar la mayor cantidad de dinero posible y por eso se decidió hacerlo a través de plataformas ya creadas como las suyas: “Todo el dinero que está entrando allí está entrando directo a la plataforma de Caliéntalo Media que es quien tiene el 100 % de la autoría, del máster, de todo, a nombre de Anita”.

“Esto es una cosa que yo hice de corazón, conmigo se contó, desde el primer momento que me dijeron puedes ayudarme yo dije que sí, yo invertí mi tiempo con muchísimo cariño y si tengo que volver a hacerlo lo hago las veces que sea necesario, yo no me estoy beneficiando absolutamente de nada, yo monetizo con mi música”, recalcó el cantante.

Yulién pidió a los que cuestionan y critican en redes sin medir sus palabras que se informen antes de juzgar a la gente y recordó que él tiene una carrera en la música de más 35 años.

En los comentarios a su post en Instagram, Teresa Padrón ex manager de El Taiger salió en su defensa: “Yulién la gente siempre va a hablar y dar su opinión aunque no tengan razón, verdades ni motivos. Así es la vida tú, yo, Anita, Nani y todos los demás que trabajaron este proyecto sabemos cómo fueron y cómo son las cosas. Te agradecemos haber podido usar tu YouTube para subir el video de la canción sé que lo haces de corazón como todo lo que has hecho hasta ahora. A veces las personas se conectan en lo malo en la maldad al final los vence. Le vamos a pedir a Dios que los ayude y cambien sus pensamientos para lo bueno y lo positivo”.

“El mejor del mundo” se estrenó el pasado 31 de diciembre y el videoclip en YouTube ya tiene más de 295 mil visualizaciones.

