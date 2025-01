Rachel Arderi advierte sobre cuentas falsas en Facebook que utilizan su imagen para estafar: "No soy yo"

Desde hace meses Rachel Arderi denunció la existencia de cuentas falsas en Facebook que utilizan su imagen y los contenidos que publica en su único perfil en Instagram para estafar a personas.

La situación se ha vuelto incontrolable debido a que muchas personas han caído en las estafas de estas páginas.

Lo más leído hoy:

Nuevamente, la modelo e influencer cubana aclaró en un video que no utiliza Facebook y pidió a sus seguidores que trataran de compartirlo para que las personas no sigan siendo víctimas de estafas y dejen de seguir esos perfiles.

“Esta situación se está saliendo un poco de control, me mandaron un video de una muchacha en TikTok donde ella dice que la estafaron, como mil dólares, una persona en Facebook que se hace pasar por mí. De este tema yo he hablado muchas veces en mis historias, pero parece que no les llega”, explicó Rachel asegurando que ambas cuentas son completamente falsas.

Captura Facebook / Cuenta falsa

La creadora de contenido añadió que desde hace más de un mes dos profesionales están trabajando en eliminar esas páginas, una que tiene más de 233 mil seguidores y otra más de 357 mil.

Captura Facebook / Cuenta falsa

“Esas cuentas a lo único que se han dedicado es a estafar personas. Primero, yo no tengo la necesidad de hacerlo, segundo, nunca en la vida lo haría (...) No soy yo esa persona, no sé ni cómo esas cuentas falsas han logrado tener tanto alcance usando mi imagen para robar, para estafar”, recalcó la influencer, mencionando que su pareja Oniel Bebeshito tampoco tiene cuenta en Facebook.

“La situación me tiene súper alterada, no me gusta lo que está pasando, no me gusta lo que está pasando con mi imagen, nadie sabe el sacrificio que uno tiene que hacer para llegar a donde uno está para que venga cualquier descarado o descarada a coger tu imagen para coger tres o cuatro seguidores y ponerse a estafar personas”, dijo muy indignada.

Este tipo de estafas son muy recurrentes en redes sociales, se crean perfiles con la imagen y contenidos de personas reconocidas para promocionar servicios, negocios, agencias de viajes que son completamente falsas y lo que buscan es engañar a los internautas.

Preguntas Frecuentes sobre las Estafas en Redes Sociales y Rachel Arderi