Daniela Reyes confiesa a sus seguidores por qué no ha tenido hijos

Daniela Reyes suele responder en Instagram a las preguntas de sus seguidores, y esta vez una de las interrogantes tuvo que ver con la maternidad.

“Por qué nunca has tenido hijos”, le preguntó uno de sus followers y la influencer cubana no dudó en contestar con sinceridad.

“Porque soy muy joven, solamente tengo 27 añitos acabados de cumplir y nada siento que todavía no ha sido el momento”, explicó Daniela.

Captura Instagram / Daniela Reyes

No obstante, la youtuber cubana dejó claro que convertirse en mamá está en sus planes futuros: “Es algo que quiero para mi vida, pero no para ahora mismo, todavía me considero una muchacha súper joven y siento que no hay que desesperarse”.

Los fans de Daniela en esta red social también indagaron en detalles de su estancia en Miami. La influencer aclaró que está viviendo en un apartamento rentada y aseguró que seguirá así durante toda su estancia en esa ciudad.

Captura Instagram / Daniela Reyes

Algunos fans curiosos que la vieron conduciendo un Porsche por Miami le preguntaron si se había comprado un auto, pero Daniela aclaró que no y dijo que es un servicio que le presta un concesionario de autos para poder moverse durante su estancia.

Preguntas frecuentes sobre Daniela Reyes y su vida personal