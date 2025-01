"¿Cómo pueden tener paz manejando sin intermitentes?": Daniela Reyes y sus crónicas en Miami

Daniela Reyes sigue disfrutando su estancia en Miami y sus seguidores están viviendo cada detalle con ella. En sus más recientes stories, la modelo e influencer cubana se confesó completamente agotada tras su primer día en el gimnasio: “Hello, todo muy bien, pero toda hecha polvo. Fui a hacer ejercicio hoy y también por la mañana fui a hacer otras cosas… Están haciendo aquí una cosa en el apartamento, entonces es un desastre”.

Pero como siempre, Daniela compartió todo con humor. En su relato, habló de las dificultades de manejar en la Ciudad del Sol, algo a lo que todavía no se acostumbra: “Hoy en total he manejado como cuatro horas, una chiquilla que está acostumbrada a no manejar nunca. Una cosa de aquí de Miami que me parece completamente incoherente es que yo no veo que la gente ponga intermitentes. No entiendo cómo pueden tener paz manejando sin intermitentes. ¡No puedo, no puedo!”.

Lo más leído hoy:

Otra de sus sorpresas fue descubrir que, a diferencia de lo que estaba acostumbrada en Cancún, aquí debe echar gasolina por sí misma: “En Cancún tú llegas a la gasolinera y hay una persona que te pone la gasolina, revisa las llantas y limpia el parabrisas. Aquí creo que tiene que hacerlo uno mismo. ¿Cómo yo voy a hacer eso?”.

Y como si fuera poco, Daniela contó lo complicado que es vivir en un apartamento, especialmente al momento de hacer las compras: “Yo pensaba que los carritos esos de hacer las compras eran para personas mayores. Pero imagínese el trabajo que estoy pasando cuando compro las cosas para traerlas del carro al apartamento. Hoy bajé todo con las bolsas cortándome la circulación y los blisters de agua todavía están en el carro porque no pude con ellos”.

Estas “crónicas de Daniela en Miami” ya son un hit entre sus seguidores, quienes aman el toque de humor y cercanía que imprime en cada historia. Esto no es nuevo para ella: en publicaciones recientes, también compartió cómo se renovó el armario en Miami Design District, habló de su perro Coffee y hasta aclaró que está usando un auto prestado para moverse por la ciudad.

Desde que llegó a Miami el pasado 25 de diciembre, Daniela no ha dejado de ser noticia. Aunque está sin su pareja Yomil debido a que él no ha podido obtener visa para Estados Unidos, sigue conquistando redes con su estilo único y comentarios ingeniosos.

Preguntas frecuentes sobre Daniela Reyes en Miami