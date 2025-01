"Ese aeropuerto de Miami es un asco, da pena": El explote de un cubano en USA tras su experiencia

Un joven cubano residente en Estados Unidos ha causado revuelo en las redes sociales tras compartir un video en TikTok donde critica duramente las condiciones del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). En su publicación, que ya acumula miles de visualizaciones, el joven expresó su frustración y lanzó fuertes comentarios sobre su experiencia.

“Que me perdonen todos los trabajadores, pero ese aeropuerto de Miami es un asco, y no se los mando a decir con nadie”, dijo al inicio de su video, dejando claro su molestia.

Lo más leído hoy:

Entre las críticas que compartió, mencionó que el aeropuerto estaba abarrotado de personas, algunas con tambores y música, creando un ambiente que describió como caótico: “Una cantidad de gente con tambores y música como si eso fuese un concierto”.

Además, el cubano destacó el mal estado de las instalaciones, asegurando que muchas escaleras mecánicas no funcionaban y varios baños estaban clausurados: “Yo no sé quién tiene que ver con los arreglos, pero no hay una escalera que sirva, no hay un baño porque está clausurado”.

Su indignación culminó con una declaración contundente: “Eso no es un aeropuerto, eso está para que lo tumben y lo hagan de nuevo, da pena”.

El video ha generado un intenso debate en redes sociales, con algunos usuarios coincidiendo con sus comentarios y compartiendo experiencias similares, mientras que otros defendieron al aeropuerto, señalando que no todas las terminales presentan las mismas condiciones.

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los más concurridos de Estados Unidos y un punto clave para los viajeros entre América Latina y el Caribe.

Sin embargo, las críticas de este usuario ponen de manifiesto las frustraciones de algunos pasajeros frente a problemas en infraestructura y gestión.

Preguntas Frecuentes sobre el Aeropuerto Internacional de Miami y Experiencias de Viaje