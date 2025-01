"¿Y dónde está el 1.8 millón?": Las palabras de Chocolate MC desde la cárcel que generan dudas sobre su fortuna

El reguetonero cubano Yosvani Sierra, conocido como Chocolate MC, volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras un mensaje enviado desde la cárcel, donde se encuentra detenido.

El audio fue compartido en Instagram por el perfil incógnito “Un Martí To Durako” y generó una avalancha de comentarios cuestionando su situación económica y legal.

Lo más leído hoy:

En el mensaje, grabado en lo que parece ser la sala del concierto que tenía previsto ofrecer, Chocolate se disculpa con sus seguidores:

“Qué pena con todos ustedes, mi gente, pero ya la fianza la pagaron y en nada estoy en la calle. Quizás mañana por la mañana estoy en la calle, y vamos a posponer el concierto que iba a ser hoy para el día 17. Dios no quiso que se hiciera hoy y que las cosas pasaran así”, dijo el reguetonero.

Sin embargo, la polémica no tardó en encenderse. Según “Un Martí To Durako”, Chocolate no pudo salir en libertad porque la fianza fue elevada a 8,000 dólares, una cantidad que al parecer no pudo cubrir a tiempo.

Esto generó reacciones inmediatas de los usuarios, quienes recordaron que, hace poco, el cantante presumió haber ganado 1.8 millones de dólares, como informó CiberCuba en diciembre de 2024.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, con muchos usuarios cuestionando dónde está el dinero que Chocolate afirmó haber ganado: “¿Y dónde está el 1.8 millón que dijo que se ganó?”, “Tanta plata que habló y no puede pagar la fianza” o “Otra vez el rey del reparto dando de qué hablar”.

Chocolate fue arrestado en enero de 2025, acusado de violencia doméstica en Miami, como reportó CiberCuba. Desde entonces, su caso ha estado envuelto en controversias.

El concierto, originalmente programado para esta semana, fue pospuesto para el próximo 17 de enero, según indicó el propio artista. Mientras tanto, sus seguidores y detractores siguen pendientes de su situación legal y financiera, que parece estar lejos de aclararse.

Preguntas frecuentes sobre Chocolate MC y su situación legal y financiera